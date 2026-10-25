Türk iş dünyasının Arnavutluk'taki yatırım büyüklüğü 3,5 milyar dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

YUNUS TÜRK/GÖKHAN YILDIZ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Serhat Kısakürek, Türk iş dünyasının Arnavutluk ekonomisinin önemli yatırımcıları arasında yer aldığını belirterek, "Bugün ülkede yaklaşık 800 Türk şirketi faaliyet gösteriyor ve Türk yatırımlarının toplam büyüklüğü 3,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda." dedi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkiler, son yıllarda artan ticaret ve yatırım faaliyetlerinin yanı sıra enerji, altyapı, ulaştırma, turizm ve finans gibi stratejik sektörlerde gelişen işbirliği olanaklarıyla öne çıkıyor.

Türk şirketlerinin Arnavutluk ekonomisindeki varlığı güçlenirken iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların çeşitlendirilmesi ekonomik ilişkilerin temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde kaydettiği ilerleme, altyapı ve enerji başta olmak üzere birçok alanda yeni yatırım fırsatlarını gündeme getirirken, ülkenin Adriyatik Denizi'ne kıyısı ve Balkanlar'daki stratejik konumu da lojistik ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelini artırıyor.

"Ortak hedefimiz, ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine taşımak"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan DEİK Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Kısakürek, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça güçlü bir temele sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlığın bugün ticaret ve yatırım alanlarında da önemli bir işbirliği zemini oluşturduğunu söyledi.

Kısakürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ortaya koyduğu güçlü siyasi iradenin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından da önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Geçen yıl yaklaşık 965 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen iki ülke arasındaki ticaret hacminin, ülkelerin sahip olduğu potansiyeli henüz tam anlamıyla yansıtmadığını kaydeden Kısakürek, "Önümüzdeki dönemde ortak hedefimiz, ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine taşımak. Ancak bizim için önemli olan, ticaret hacmindeki artış ile karşılıklı yatırımların çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli ekonomik ortaklıkların geliştirilmesidir." diye konuştu.

Kısakürek, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki doğrudan temasları artırmaya, yeni sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye ve yatırımcıların karşılaştığı konuların ilgili kurumlarla ele alınmasına öncelik verdiklerini belirterek, "Karşılıklı ticaret heyetleri, sektörel görüşmeler ve ortak yatırım girişimleri aracılığıyla ilişkilerimizi daha somut adımlarla ilerletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Türk iş dünyası Arnavutluk ekonomisinin önemli yatırımcıları arasında yer alıyor"

Serhat Kısakürek, Türk iş dünyasının Arnavutluk ekonomisinin önemli yatırımcıları arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bugün ülkede yaklaşık 800 Türk şirketi faaliyet gösteriyor ve Türk yatırımlarının toplam büyüklüğü 3,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda." şeklinde konuştu.

Arnavutluk'ta başta bankacılık ve finans, enerji, altyapı, inşaat ve üretim olmak üzere birçok alanda Türk şirketlerinin güçlü bir varlığının bulunduğunu aktaran Kısakürek, gelecek dönemde özellikle yenilenebilir enerji, enerji depolama, ulaştırma altyapısı, turizm, gayrimenkul geliştirme, madencilik ve lojistik alanlarında önemli potansiyel gördüklerini anlattı.

Kısakürek, Türk şirketlerinin uluslararası müteahhitlik, enerji projeleri geliştirme ve finans alanlarında sahip olduğu tecrübenin, Arnavutluk'un kalkınma ve modernizasyon ihtiyaçlarıyla önemli ölçüde örtüştüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Tiran'da gerçekleştirdiğimiz üst düzey temaslarda da enerji, altyapı, inşaat, madencilik, lojistik ve teknoloji alanlarındaki yatırım fırsatlarını kapsamlı biçimde değerlendirdik. Bu alanlarda yeni işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı bir ilgi ve istek olduğunu görmek memnuniyet verici. Burada temel yaklaşımımız, Türk şirketlerinin mevcut pazardaki faaliyetlerini genişletmelerinin yanı sıra Arnavutluk'ta kalıcı ekonomik değer oluşturacak, istihdam yaratacak ve bölgesel pazarlara erişimi destekleyecek yatırımları teşvik etmek. Önümüzdeki dönemde bu temasların somut yatırım ortaklıklarına dönüşmesini bekliyoruz."

"Beklentimiz, AB üyelik sürecindeki ilerlemeyle Türkiye'den Arnavutluk'a yönelik doğrudan yatırımların artması"

DEİK Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Kısakürek, Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyelik sürecini, ülkenin ekonomik geleceği açısından son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirdiğini ve müzakere süreçlerinin hızının ise bu sürecin çok uzak olmadığını gösterdiğini söyledi.

AB mevzuatına uyum sürecinin, özellikle altyapı, enerji, çevre, ulaştırma, dijitalleşme ve sanayi alanlarında yeni yatırım ihtiyaçlarını beraberinde getirdiğine dikkati çeken Kısakürek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümün, Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Türkiye'nin Avrupa pazarlarıyla güçlü ticari ilişkileri ve Türk şirketlerinin uluslararası proje tecrübesi, bu süreçte önemli avantajlar sağlayabilir. Bizim beklentimiz, AB üyelik sürecindeki ilerlemeyle birlikte Türkiye'den Arnavutluk'a yönelik doğrudan yatırımların artması yönünde. Türk yatırımcılarının bu dönüşüm sürecini yakından takip etmesini ve ortaya çıkan fırsatları erken aşamada değerlendirmesini önemsiyoruz."

"Adriyatik Denizi'ne kıyısı ülkeye önemli bir lojistik bağlantı noktası olma potansiyeli kazandırıyor"

Serhat Kısakürek, Arnavutluk'un Adriyatik Denizi'ne kıyısının ülkeye Balkanlar ile Avrupa'nın diğer bölgeleri arasında önemli bir lojistik bağlantı noktası olma potansiyeli kazandırdığını belirterek, "Bu konumu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından stratejik bir avantaj olarak görüyoruz." diye konuştu.

Özellikle Adriyatik kıyısındaki lojistik altyapının bölgesel ticaretin gelişmesi bakımından büyük önem taşıdığını dile getiren Kısakürek, "Adriyatik ile Balkanlar'ın iç kesimleri arasında ulaşım bağlantılarını güçlendirmeyi hedefleyen projeler de Arnavutluk'un bölgesel taşımacılıktaki rolünü artırma potansiyeline sahip." dedi.

Kısakürek, liman altyapısının geliştirilmesi, deniz taşımacılığı, demir yolu bağlantıları, depolama ve entegre lojistik hizmetlerinin Türk şirketleri açısından önemli işbirliği alanları oluşturduğunu ve bunların sayısının arttığını ifade etti.

"İki ülke arasındaki güçlü dostluğu daha ileri ekonomik ortaklığa taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Serhat Kısakürek, DEİK Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi olarak, 7-8 Ekim tarihlerinde Tiran'a gerçekleştirdikleri heyet ziyaretinin son derece verimli ve başarılı geçtiğini belirterek, Türk iş dünyasının Arnavutluk'a duyduğu ilgiyi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme kararlılıklarını en üst düzeyde ortaya koyma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kısakürek, heyette yer alan iş insanlarının Arnavutluk'taki muhataplarıyla doğrudan temas kurmasının ve yeni ticari ilişkilerin temellerinin atılmasının ziyaretin en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.

Arnavutluk tarafından da karşılaştıkları olumlu yaklaşım ve işbirliğine açıklığın gelecek dönem için kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Kısakürek, "Önceliğimiz, bu ziyaret sırasında kurulan ilişkileri sürdürmek ve görüşmelerde ele alınan fırsatları somut ticari ortaklıklara ve yatırımlara dönüştürmek. İki ülke arasındaki güçlü dostluğu daha ileri bir ekonomik ortaklığa taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA