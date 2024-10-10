Türk dünyası fintek alanında ortak çalışma yürütecek

EMİRHAN YILMAZ - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu" ile tecrübe aktarımını sağlayacaklarını belirterek, "Hızlıca bütün Türk dünyasında finansal teknolojiler alanındaki düzenlemeleri ve kurumsal altyapıyı birbirlerine uyumlu hale getirebilmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Aşan, etkinlik sonrası AA muhabirlerine platforma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Platformun aslında Türk dünyasının bugüne kadarki oluşumlarına eklenen yeni bir işbirliği olduğunu kaydeden Aşan, "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun önemli amaçlarından birinin de Türk dünyasındaki birlikteliği pekiştirmek olduğunu söyledi.

Türk dünyası ülkelerinin finansal teknolojiler alanında bulundukları seviyelerin birbirlerine çok denk olmadığının altını çizen Aşan, bazı ülkelerin henüz gelişme aşamasında olduğunu dile getirdi.

Aşan, bu alanda daha çok yol alan ülkelerin tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşmalarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Platformu bu kadar desteklememizin amacı bu. Bizdeki tecrübeleri, diğer ülkelerin kendi tecrübelerini, birbirimize aktarmayı ve çok hızlıca bütün Türk dünyasında finansal teknolojiler alanındaki düzenlemeleri ve kurumsal altyapıyı birbirlerine uyumlu hale getirebilmeyi hedefliyoruz. Böylece bu alandaki bütün firmalar, Türk dünyasındaki farklı ülkelerde herhangi bir zorlukla karşılaşmadan ve yeni bir oluşuma veya düzenlemeye gitmeden çok daha kolay işlemlerini gerçekleştirebilsinler istiyoruz. Çünkü her alanda bu tür işlemleri ve işbirliklerini ne kadar çok arttırabilirsek Türk dünyasını o kadar birbirine kenetlemiş olacağız. Aslında bu platformun pratikteki sonucu bu olacak."

"Fintek kamuda da birçok alana dokunuyor"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Finans Ofisinin fintek ekosistemindeki faaliyetlerine değinerek, görevlerinden birinin de fintek alanındaki birçok projeye öncülük etmek olduğunu belirtti.

Aşan, özel sektörün girişimlerinin ve teşebbüslerinin önünü açmanın Finans Ofisinin görevleri arasında olduğuna vurgu yaparak, "Bir de kamu tarafında bu alanla ilgili yapılabilecek düzenlemeler konusunda Cumhurbaşkanımıza bilgi arz etmek, projeler hazırlamak gibi birçok görevimiz var. Tabii özellikle TÖDEB burada bizim iyi bir ortağımız. Sektör açısından gerçekten başarılı işler yapıyor ve böyle başarılı bir muhatabımız olunca da tabii bizim işimiz biraz daha kolay oluyor. Çünkü sektörün taleplerini toplanmış ve filtrelenmiş bir şekilde alabiliyoruz ve bunların üzerinden kendi çalışmalarımızı yapabiliyoruz." diye konuştu.

Finansal teknolojilerin kamuda da birçok alana ve kuruma dokunduğunu ifade eden Aşan, bu kurumlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin bulunduğunu bildirdi.

Aşan, "Özellikle koordinasyona çok ihtiyaç var. Bizim de aslına bakarsanız tek derdimiz o koordinasyonu sağlayıp, özel girişimin ve özel sektör teşebbüsünün önünü açmak. Çünkü bizim kamu olarak, onların orada gelişmelerini izlemek dışında daha fazla yapacağımız bir şey yok, olmamalı da zaten." diye konuştu.

"Türk fintek ekosistemini bir fintek üssü yapabilmek adına tam gaz çalışıyoruz"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin de platformun, Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın bir araya gelmesiyle kurulduğunu söyledi.

Dünyanın giderek globalleştiğini ve dijitalleştiğini aktaran Bilgetekin, fintekin her alanda söz sahibi olmaya başladığını vurguladı.

Bilgetekin, Türkiye'nin, finansal teknolojiler alanında güçlü ve kuvvetli bir altyapı ve inovatif çözümlere sahip olduğunu ifade ederek, "Bunu küresel güç olarak etrafımızda toparlayıp, yekvücut olmak istedik. Burada her türlü işbirliğini, eğitim, etkinlik, seminerler, ortak paydada standartlaştırılmış lisanslar üzerine yoğunlaşacağız. Beş ülkemizdeki finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren bütün yapıları tek bir ekosistem çatısı altında toplayıp küresel gücü elimize geçirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bilgetekin, Türk devletlerini Avrupa'da ve dünyada finansal üs haline getirme amacıyla birliğin diğer paydaşları ile çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin fintek alanında çok kıymetli bir noktada bulunduğunu anlatan Bilgetekin, TÖDEB üyeleriyle bu yıl içinde 5 uluslararası fuara milli katılım gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bilgetekin, "Diğer ülke oyuncularının yapmış olduğu işleri, sistemlerini, altyapılarını, regülasyonunu incelediğimizde, Türkiye'nin birçok Avrupa ve dünya ülkesinin önünde olduğunu gördük. Dolayısıyla da bununla gururluyuz. Bu noktada biz, Türk fintek ekosistemini bir fintek üssü yapabilmek adına üyelerimizle beraber tam gaz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye fintek ekosistemini dünyaya anlatacağız"

TÖDEB Başkanı Bilgetekin, bu yıl uluslararası fuarlara katılmayı sürdüreceklerini ifade ederek, 6-8 Kasım'da Singapur'da düzenlenecek Fintech Festivali'ne 11 üye kuruluşla katılacaklarını ve Türkiye fintek ekosistemini dünyaya anlatacaklarını kaydetti.

Bu tür çalışmalarla hem TÖDEB çatısı altında hem de "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu" ile bu amaç doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Bilgetekin, "Yakın dönemde uluslararası etkinliklerden vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca TÖDEB olarak nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyle alakalı TÖDEB Akademiyi kurmuştuk. Marmara Üniversitesiyle Fintek Çırağı Programız var. Fintek üssü olabilmek, ekosistemin büyütülmesi için nerede ihtiyaç varsa konumlanarak sektörümüzün büyümesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.