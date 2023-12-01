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Turgutlu Belediyesi Zeytin Hasadına Devam Ediyor

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Turgutlu Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan zeytin ağaçlarını hasat ederek zeytinyağı üretiyor. Toplanan zeytinler, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Turgutlu Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan zeytin ağaçlarını hasat ediyor. Toplanan zeytinler, her yıl olduğu gibi bu yıl da işlem gördükten sonra Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla vatandaşın sofrasına ulaştırıyor.

Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde kullanılmak üzere zeytinyağı üretmek için kent genelindeki park ve bahçelerde yetişen zeytin ağaçlarında hasada devam ediyor. Turgutlu Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği zeytin hasadı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından belediyeye ait yeşil alan ve parklarda bulunan ağaçlarda gerçekleştiriliyor. Selvilitepe ile Ergenekon Mahalleleri'nde başlayan hasat, sezon sonuna kadar devam edecek. Zeytin hasadının sona ermesinin ardından elde edilecek zeytinyağı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Aşevi ve Hayır Merkezi'nde hazırlanan yemeklerde kullanılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda sezonun başladığı andan itibaren zeytin hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Belediyemize ait park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarının hasadını kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Üretim tesisinde işlendikten sonra elde edeceğimiz zeytinyağını, Aşevi ve Hayır Merkezimizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hazırladığımız yemeklerde kullanacağız. Bu vesileyle her yıl olduğu gibi kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Birlikte üretmeyi ve paylaşmayı sürdürmek adına hasadımız bereketli olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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