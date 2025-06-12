Tüpraş ve TCDD'den Demiryolu Güvenliği İçin İş Birliği

Tüpraş ve TCDD'den Demiryolu Güvenliği İçin İş Birliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüpraş'ın demiryolu taşımacılığı şirketi Körfez Ulaştırma ile TCDD, hemzemin geçitlerde kaza önlemek ve güvenlik bilincini artırmak amacıyla iş birliği başlattı. İlk etapta 12 ilkokulda 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin ( Tüpraş ) demiryolu taşımacılığı şirketi Körfez Ulaştırma ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), hemzemin geçitlerde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve demiryolu güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir iş birliği başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TCDD tarafından geliştirilen ve 2022'den beri Türkiye çapında çeşitli illerde uygulanan "Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi" ile Körfez Ulaştırma'nın sponsorluğunda ilk etapta Diyarbakır, Bismil ve Batman demiryolu hattı yakınındaki 12 ilkokulda 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Her yıl haziranda uluslararası ölçekte düzenlenen Hemzemin Geçit Farkındalık Günü (ILCAD) kapsamında bugün Batman'da gerçekleştirilen lansman etkinliğine, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, TCDD Eğitim Dairesi Başkanı Cüneyt Türkkuşu, Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Özen Şener, Tüpraş Batman Rafinerisi Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, Tüpraş Kurumsal İletişim Direktörü Çiler Teber katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Özen Şener, demiryolu güvenliğinin sağlanmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizin ilk özel demiryolu işletmecisi olarak faaliyet gösteren Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin çeşitli demiryolu hatlarında taşımacılık faaliyetlerini kesintisiz devam etmektedir. Faaliyetlerimizin her aşamasında emniyet ve güvenliği önceliğimiz olarak görüyor, toplumda da bu konuda farkındalık oluşturulmasına kurumsal sorumluluk olarak yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şener, hemzemin geçitlerde gerçekleşen kazaların büyük çoğunluğunun ciddi sonuçlara yol açtığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu noktada TCDD ile iş birliği anlaşması kapsamında sponsoru olduğumuz eğitim etkinlik setleriyle 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. TCDD eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle sadece çocuklarımız değil, onların aileleri ve çevrelerinde farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Erken yaşta kazanılan bu farkındalık, ilerleyen yıllarda daha emniyetli bir ulaşım kültürünün temelini oluşturacak. Eğitimle bilinçlenen ve güçlenen her bir çocuğumuz, demiryolu geçitlerindeki kazaların önlenmesine katkı sağlayacak."

TCDD tarafından hazırlanan eğitim programı, hemzemin geçitlerden güvenli geçiş kuralları, demiryolu güvenliği ve genel trafik kurallarını kapsıyor. Etkinlikte yere oluşturulan hemzemin geçit görseli üzerinde bazı öğrenciler yüzlerine tren bazıları ise otomobil maskesi takarak hemzemin geçitlerdeki emniyetin önemi oyunlarla ve şarkılarla gösteriliyor.

Proje kapsamında katılacak her öğrenciye kalemlik, iki boyama kitabı, altılı kuru boya, özel baskı buton rozet, silgi ve maskeden oluşan özel bir eğitim seti veriliyor. Bu materyallerle, çocukların öğrendiklerini günlük hayatta pekiştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti

Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.