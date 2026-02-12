Tunceli'de TKDK tarafından 15 IPARD projesine 119 milyon lira hibe verildi

Tunceli'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünce 15 projeye 119 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin kadim tarihi, güçlü kültürel mirası ve üretken insanlarıyla emeğin, alın terinin ve dayanışmanın şehri olduğunu söyledi.

Kentte üretmenin sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını ve geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu ifade eden Aygöl, "Özellikle kırsal kalkınma, gençlerimizin kendi memleketlerinde istihdam edilmesi ve yerel üretimin güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler de bu anlayışla ilimizde üretimi artıracak, istihdamı büyütecek ve katma değer oluşturacak her yatırımın yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.

Aygöl, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bölge Koordinatörlüğüne bağlı olarak 2024'te Tunceli İrtibat Ofisi'nin kurulduğunu hatırlattı.

Ofisin, Avrupa Birliği IPARD fonlarını etkin bir şekilde kullanarak Tunceli'nin kalkınmasına güçlü destek verdiğine işaret eden Aygöl, şöyle konuştu:

"TKDK İl Koordinatörlüğümüz yatırımcılarımıza KDV muafiyetli olmak üzere yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda 2025 yılında et işleme, unlu mamuller ve arıcılık yatırımlarından oluşan 8 proje tamamlanmış ve toplam yatırım tutarı 38 milyon 428 bin lira olan bu projeler desteklenmiştir. Bunun yanı sıra bu yıl içinde ahşap işleme, kırsal restoran, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, kurumlarımızın, şirketlerimizin GES yatırımlarını kapsayan 7 işletmemizin IPARD projesi onaylanmıştır. Yatırımların toplam tutarı 80 milyon olarak gerçekleşmiş, bu projelere 77 milyonluk bir hibe desteği karar verilmiştir. Böylece bugüne kadar Tunceli'ye TKDK üzerinden kazandırılan toplam 15 projenin yatırım tutarı 119 milyon lirayı geçmiş durumda."

TKDK proje desteği başvurularının devam ettiğini bildiren Aygöl, şunları kaydetti:

"Süt ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar için başvurular 20 Şubat'a kadar kabul edilecek. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında ilimizde ekonomik, altyapı ve bireysel sulama yatırımları alanında çok önemli projeler hayata geçirilmiştir. Sadece 2025 yılı içerisinde kırsal kalkınma yatırımları kapsamında toplam 48 proje desteklenmiştir. Başvurusu kabul edilen toplam proje tutarı 273 milyon liranın üzerinde gerçekleşmiştir. 2025 yılında bir önceki döneme göre projelerde yüzde 100'lük bir artış sağlanmıştır. Kırsal kalkınmaya verdiğimiz önemin ve üreticilerimizin programa gösterdiği yoğun ilginin en somut göstergesi olmuştur. Kırsal kalkınma yatırımlarımız önümüzdeki 3 ay içerisinde yeniden başlayacaktır."

Aygöl, amaçlarının Tunceli'yi güçlü, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir ekonomik yapıya kavuşturmak olduğunu vurgulayarak, "Nitelikli yatırımın, nitelikli üretimin ve nitelikli istihdamın her zaman önceliğimiz olduğu bu yolda 'yerinde yatırım, yerinde üretim, yerinde istihdam' olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.