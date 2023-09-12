TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro artışı yaşandı

TÜİK'in yayınladığı verilere göre temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi aylık yüzde 11,2, yıllık yüzde 77 artış gösterdi. Ayrıntılara bakıldığında inşaat sektöründe yıllık ciro endeksi yüzde 116,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuz ayında aylık yüzde 11,2, yıllık yüzde 77 arttı.

TÜİK, temmuz ayı ciro endekslerini bugün yayınladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 11,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 9,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11,3, ticaret ciro endeksi yüzde 12,6, hizmet ciro endeksi yüzde 9,7 arttı.

İNŞAAT CİRO ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 116,7 ARTTI

Ciro endeksi yıllık olarak da yüzde 77 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 arttı.