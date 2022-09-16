TÜİK'ten 2021 sektör bilançoları açıklaması

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin sektör bilançoları istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışması neticesinde sektör bilançoları istatistikleri idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2021 yıllarını kapsayacak biçimde kamuoyuna sunulmuştur. İdari kayıtlar üzerinden yapılan 2021 yılı çalışmasında bilanço esasına göre defter tutan 934 bin 550 girişimin kayıtları esas alınmıştır. Sektör bilançoları istatistiklerinin mevcut kapsamı, kurumumuzca yayımlanan yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında yaklaşık olarak yüzde 88'lik bir temsil payına sahip firmalardan oluşmaktadır. Çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullanmıştır" denildi.

En yüksek yurt dışı satış 1 trilyon 431 milyar 295 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. 'Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe yurt dışı satış 1 trilyon 114 milyar 446 milyon oldu. Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 14 trilyon 733 milyar 420 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 1 trilyon 96 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti.