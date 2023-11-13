TÜİK: Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttı. Perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 13,8 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1, inşaat ciro endeksi yüzde 91, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 arttı. Toplam ciro endeksi, ağustos ayında aylık yüzde 1,3 arttı. Alt detaylarına bakıldığında, aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,4, inşaat ciro endeksi yüzde 3,2, ticaret ciro endeksi yüzde 1, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 13,8 ARTTI

Perakende satış hacmi, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,5 azaldı. Perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aylık gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 arttı.