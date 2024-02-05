TÜİK, Ocak Ayı Tüketici Enflasyonunu Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında tüketici enflasyonunun yıllık 64,86, aylık 6,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az fiyat artışı gösteren ana harcama grubu yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,61 azaldı. Buna karşılık, bir önceki aya göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU

Ocak 2024 döneminde yurt içi üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,35 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 65,03, imalat sektöründe yüzde 53,80, su temininde yüzde 66,35 fiyat artışı olurken; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 32 fiyat azalışı görüldü. Ana sanayi gruplarında ise bir önceki yılın aynı ayına göre ara malında yüzde 49,76 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 56,63 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,81 artış, enerjide yüzde 4,06 azalış ve sermaye malında yüzde 64,94 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,72 fiyat artışı, imalatta yüzde 5,21 fiyat artışı, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,32 fiyat azalışı ve su temininde yüzde 1,77 fiyat artışı oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara malında yüzde 4,89 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,04 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,85 artış, enerjide yüzde 3,04 azalış ve sermaye malında yüzde 6,21 artış olarak gerçekleşti.