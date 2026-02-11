TÜBİTAK Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy veren Aydın, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" karesini tercih etti.

Aydın, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçerken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" adlı karesinden yana kullandı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Aydın, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

"Eserler kıymetli"

Aydın, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.

Fotoğraf çekiminde doğru anın önemini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Fotoğrafın arkasındaki hikayeyi özetleyecek bir fotoğraf anını ve karesini yakalamak ancak bir sanatçı maharetiyle oluyor. O manada eserler kıymetli. Her birinin arkasındaki farklı hikayeleri görmeye çalıştım. Tebrik ediyorum foto muhabirlerinizi. AA'ya da her yıl sanat açısından böyle güzel fotoğrafları bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.