TSPB Altın Boğa Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen Altın Boğa Ödülleri'nin 10'uncusu İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, "10. TSPB Altın Boğa Ödülleri", sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 20 dalda verildi. Altın Boğa Ödülleri, sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı ve sektör profesyonellerinin başarı hikayelerini kamuoyunda görünür kılmayı amaçlıyor.

"Teknolojik gelişmeler ve insan kaynağı SPK'nin gündeminde"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ödül töreninin SPK için kıymetli olduğunu belirterek, "SPK olarak hedefimiz, sektörümüzü büyütmek, sizlerle elimizden geldiğince koordinasyon ile yeni yatırımcılara ulaşmak ve daha iyi bir sermaye piyasası oluşturmaktır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Piyasayı büyütmek bizim için önemli. Çünkü gelişmiş ülkeler arasında yüzde 40'lar seviyesinde olan sermaye piyasası yaygınlığı maalesef bizim henüz ulaşamadığımız ama yakın gelecekte ulaşmak istediğimiz bir nokta." ifadelerini kullandı.

Gönül, sermaye piyasalarında yapay zeka ve teknolojik gelişmeler ile insan kaynağının SPK'nin gündemlerinden olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Eminim ki sizlerle birlikte teknolojik gelişmelere ayak uydurarak sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayacağız. Sürdürülebilirlik ve üçüz dönüşüm gündemimizde olmaya devam ediyor. Kurumumuzun sürdürülebilirliğe verdiği kıymetin farkındasınız. Bu konudaki özverili çalışmalarımızı sizlerle birlikte devam ettireceğiz. Her ne kadar teknolojik gelişme artsa da insan kaynağı hala gündemimizdeki bir numaralı konudur. Sektöre insan kaynağı katmak için tüm çabalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşunun (SPL) yapmış olduğu eğitimler, bizim projesini başlattığımız finans sitesi ve ondan sonra hayata geçecek olan finans akademisi önemli projelerimizdir."

Gönül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 22 Mayıs'ın Finansal Okuryazarlık Günü ilan edildiğini ve koordinasyon kurulu olarak SPK'nin belirlendiğini anımsatarak, bu gelişmenin piyasa ve SPK için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Finansal okuryazarlık geliştirildiği sürece konvonsiyonel finans tarafından sermaye piyasalarına ciddi nakit akışı olacağına inandıklarını aktaran Gönül, "Son yıllarda yatırımcı sayısındaki yükselişe sevinçle şahit olduk. Ancak piyasadaki tek önemli gelişme bu olmadı. Yıllardır verilmeyen aracı kurum izinlerini yavaş yavaş vermeye başladık. Bu konuda başvurular var, değerlendiriyoruz. Aynı zamanda TSPB'nin büyüdüğünü görüyoruz. Birlik üye sayımız 215'ten 263'e çıkmış. Önümüzdeki yıl bu sayının da üzerinde üye sayıları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gönül, SPK'nin yatırım fonlarının büyümesine önem verdiğini ifade ederek, "Yatırım fonlarının piyasa değeri 2 katından fazla artış göstererek 2,7 trilyon liradan 5,7 trilyon liraya yükseldi. Bu, 1-1,5 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Bizim piyasamız için bir başka önemli başlık şeffaflık ve bilgilendirmek üzerinden gelişiyor. Bunun için de önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijitalleşme sermaye piyasalarını dönüştürüyor"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz de son 10 yılda teknolojide önemli gelişmeler olduğunun altını çizerek, artan dijitalleşmenin, sermaye piyasalarında kapsamlı dönüşümü beraberinde getirdiğini kaydetti.

Yatırımcı karar alma süreç ve davranışlarının değiştiğini belirten Karagöz, deneyimli insan kaynağı ve güçlü teknolojik altyapı ile üyelerin sundukları hizmetler ve ürün çeşitliliğiyle sektörün gelişimini sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye sermaye piyasalarının dijitalleşme ve yapay zeka temelli dönüşümünü hızlı gerçekleştirdiğini ifade eden Karagöz, şöyle devam etti:

"Dijitalleşme, yatırım sektöründe yalnızca bir trend değil, aynı zamanda iş yapış biçimimizi dönüştüren kalıcı bir evrim sürecine işaret ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zeka teknolojilerinin olgunlaşmasıyla hizmetlerin daha kişiselleştirilmiş, otonom ve duygusal zeka ile entegre hale gelmesini sağlayacak, böylece yatırım süreçleri, bireyin ihtiyaçlarını öngören, proaktif çözümler sunan ve karar destek mekanizmalarını insan sezgisiyle harmanlayan bir yapıya evirilecek."

Yerli yatırımcıların piyasaya ilgisinin artmasını sermaye piyasalarının büyümesi, derinleşmesi ve sermayenin tabana yayılması açısından fırsat olarak gördüklerini de kaydeden Karagöz, son yıllarda yatırımcı profilinin çeşitlenmesini, gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına ilgisinin artmasını umut verici olduğunu belirtti.

Karagöz, Türkiye'de finansal okuryazarlık seviyesinin dünya ortalamasının gerisinde olduğunu vurgulayarak, "Finansal kapsayıcılığı artıracak ve yatırım kültürünü tabana yayacak stratejiler geliştirmek, sektörde sürdürülebilir büyüme için artık zorunluluk. Bunun için SPK özellikle son 1 yılda önemli çalışmalara imza attı. Sektörümüzde bu alanda önemli atılımlar gerçekleşeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????

Ödüller sahiplerini buldu

Gelenekselleşen ve bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Altın Boğa Ödülleri'nde 5 kategoride 20 daldaki ödüller sahiplerine verildi.

"Aracılık Faaliyeti" kategorisinde, Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri dallarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri dalında Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri dalında, GCM Yatırım Menkul Değerler AŞ ödüle layık görüldü.

"Kurumsal Finansman Faaliyeti" kategorisinde ödüller, Pay İhracına Aracılık Lideri ve Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri dallarında AK Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri dalında ise Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin oldu.

"Saklama Faaliyeti" kategorisinde ise Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri dalında Türkiye İş Bankası AŞ ödül alırken Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri dalında ise Citibank AŞ ödülün sahibi oldu.

"Portföy Yönetimi Faaliyeti" kategorisinde de Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dalında AK Portföy Yönetimi AŞ ödülün sahibi olurken, Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri, Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri ve Katılım Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dallarında Ziraat Portföy Yönetimi AŞ ödüle layık görüldü.

Aynı kategoride Alternatif Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dalında Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ, Katılım Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dalında Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ, Yatırım Fonları Getiri Lideri dalında Pardus Portföy Yönetimi AŞ (Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri (fiyat açıklama gününe göre) dalında QNB Portföy Yönetimi AŞ (QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ ve OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu) ve son olarak Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri (işlem gününe göre) dalında TEB Portföy Yönetimi AŞ (BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ ve OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu) ödül aldı.

"Yatırım Ortaklığı Faaliyeti" kategorisinde ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Net Varlık Değeri Lideri dalında İş Yatırım Ortaklığı AŞ, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Lideri dalında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Lideri dalında ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Altın Boğa ödülüne layık görüldü???????.