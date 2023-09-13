TSKB, depremden etkilenen 11 ilde okul kütüphaneleri açacak

Depremden etkilenen şehirlerde okul kütüphaneleri açma hedefiyle yola çıkan TSKB, ilk kütüphanesini Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda hizmete açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin nitelikli sürdürülebilir kalkınması için 73 yıldır faaliyetlerine hız kesmeden devam eden TSKB, deprem bölgelerinde eğitime katkıda bulunmak amacıyla kapsamlı bir proje başlattı.

Binlerce kitabın yanı sıra çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek araçları içeren zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri kurmak için yola çıkan banka, ilk Z-Kütüphanesi'ni "TSKB Cumhuriyet 100. Yıl Kütüphanesi" adıyla 12 Eylül'de Türk Kütüphaneciler Derneği ve Adıyaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda hizmete açtı.

Estetik ve ergonomik tasarımıyla ayrışan, öğrencilerin bilgiyi sevme ve kolay öğrenme pratiklerine katkı sağlayan sosyal bir etkinlik alanı olarak hazırlanan Z-Kütüphane'de 4 binin üzerinde kitap, çocukların okuma becerisi ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları, teknolojik gereçler ve eğitim destek araçları bulunuyor.

"Anadolu'daki bu ilk kütüphanemiz yaptığımız tüm projeler içinde kalbimizde ayrı bir yere sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili tüm sosyal sorumluluk projelerinde deprem bölgesini önceliklendirdiklerini bildirdi.

TSKB'nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki öncü konumunun yanı sıra kütüphanesi olan bir kurum olarak da ayrışan bir banka olduğunu aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bugün TSKB Kütüphanesi, iş ve finans dünyasını odağına alan yayınların yanı sıra sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği, hukuk, tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında da geniş koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Kurulduğu günden beri ülkemize seçkin yayınlar da kazandıran TSKB Kütüphanesi'ni şimdi de ilki Adıyaman'da olmak üzere depremden etkilenen tüm şehirlerimizde kuracağımız okul kütüphaneleriyle büyütmek için yola çıktık.

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, ortak bir umuda tutunuyoruz. Resmi olarak kapılarını açacak olan kütüphanemize de içinde Cumhuriyet geçen bir isim vermek istedik ve 'TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi' dedik. Anadolu'daki bu ilk kütüphanemiz yaptığımız tüm projeler içinde kalbimizde ayrı bir yere sahip. Dilerim sizin de geleceğinizde güzel bir yeri olur. Kütüphanemiz bir Z-Kütüphane olarak açılıyor. Sizlere binlerce kitapla beraber keyif alacağınız farklı oyunlar ve eğitim araçları da sunmak istedik. TSKB Cumhuriyet 100. Yıl Kütüphane'mize destek veren Gölbaşı Kaymakamımıza, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Türk Kütüphaneciler Derneği'ne ve tüm destekçilerimize şahsım ve bankam adına şükranlarımı sunuyorum."

"2025 yılına kadar depremden etkilenen diğer 10 ilimizde de z-kütüphane açmaya devam edeceğiz"

Murat Bilgiç, adında "Türkiye" geçen bir kurum olmanın sorumluluğuyla Cumhuriyetin 100. yılında kalıcı eserler bırakmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz toplumsal projelerle ülkemizin sosyal ve kültürel kalkınmasını güçlü şekilde desteklemeye devam ederken, şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Adıyaman Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kurduğumuz ilk zenginleştirilmiş kütüphanemizin en büyük umudumuz olan çocuklarımız ve gençlerimizin okuma alışkanlıklarının gelişmesine, araştırma ve sorgulama yetkinliklerinin artmasına katkı sağlayacağını umuyorum. Büyük kıymet verdiğimiz okul kütüphanelerini 2025 yılına kadar depremden etkilenen diğer 10 ilimizde de açmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, 11 ili etkileyen deprem felaketleri sonrasında afet bölgelerinde kalkınmanın ve refahın yeniden inşası için yüksek bir sorumluluk bilinciyle çalışan TSKB, iştirak şirketleriyle birlikte AFAD'a toplam 65 milyon TL bağışta bulunmuştu. Sonrasında tüm üst yöneticileriyle birlikte deprem bölgelerindeki sanayi odalarını ziyaret ederek bölgenin ekonomik anlamda yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik ihtiyaçları yerinde dinleyen TSKB, görüşmelerden aldığı geri bildirimleri bankacılık sektörünün diğer kurumlarıyla da paylaşarak finans dünyasının bölge ile dayanışmasına katkı sundu.

Bölgede doğal afetlere dayanıklı, sürdürülebilir yaşam ve üretim alanlarının tesis edilmesi için desteklerini sürdüren TSKB, bu yönde uluslararası finans kurumlarından ilave fon kaynağı yaratmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Tüm faaliyetlerinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı merkeze alan TSKB, deprem bölgesinde kuracağı okul kütüphaneleriyle "SKA 4 -Nitelikli Eğitim" ve "SKA 10- Eşitsizliklerin Azaltılması" amaçlarına da doğrudan katkı sağlıyor.