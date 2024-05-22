Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Standardizasyon Güvenilir Ürünlerin Anahtarıdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, standardizasyonun, vatandaşların güvenilir, kaliteli ürün ve hizmetlerle buluşturmanın anahtarı olduğunu belirterek, "Türk Standardları Enstitüsü (TSE), geçtiğimiz yıl uygunluk değerlendirme alanında 240 binden fazla belge ve rapor hazırladı, ithalat denetimleri kapsamında 150 bin ürün denetledi." dedi.

TSE'nin 63. Olağan Genel Kurulu toplantısı, Enstitünün Genel Kurul Salonu'nda yapıldı.

Bakan Kacır, Genel Kurula gönderdiği video mesajında, güçlü sanayi, güçlü Türkiye anlayışıyla sanayi ve teknolojide bir asra bedel hamleleri hayata geçildiklerini söyledi.

Standardizasyonun, özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısının sürdürülebilirliği için vazgeçilmez unsur olduğuna dikkati çeken Kacır, "Standardizasyon, vatandaşlarımızı güvenilir, kaliteli ürün ve hizmetlerle buluşturmanın anahtarıdır. TSE, geçtiğimiz yıl uygunluk değerlendirme alanında 240 binden fazla belge ve rapor hazırladı, ithalat denetimleri kapsamında 150 bin ürün denetledi. Yürürlükteki 38 binden fazla standardın işlemlerini sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Kacır, TSE'nin, girişimcilerin ve vatandaşların dünya standartlarında, güvenilir ve çevre dostu ürünlerle buluşmasına aracılık ettiğini belirterek, enstitünün haksız rekabetin karşısında yer aldığını ve "Türk Malı" damgasının marka değerini güçlendirdiğini anlattı.

Enstitünün, Türkiye Yüzyılı'nda ikiz dönüşümü hızlandıracak kurumlar arasında yer aldığını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Teknolojide hegemonya yarışının önemli bir cephesi haline gelen yapay zekanın insanlık yararına etkin kullanımına aktif katkı vermek üzere 'Yapay Zeka Ayna Komitesi'ni kurduk. Enerji verimliliğini esas alan Veri Merkezi Belgelendirme Programı ile veri merkezi yatırımcılarının ve işletmecilerinin uygunluk değerlendirme hizmetlerine hızlı ve kolay erişimini sağladık. '2053 net sıfır emisyon' hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizde planlı sanayileşmenin öncüsü organize sanayi bölgelerimizde (OSB) verimli ve çevreye duyarlı üretim için 'Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ni hayata geçirdik."

Kacır, su tasarrufu sağlanmasına ve işletme maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olmak için yayımlanan tek uluslararası standart olan "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" belgelendirmesini başlattıklarını belirterek, sanayicilerin "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"na hazır hale gelmesi için de çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Akkuyu Projesi'nde yapı denetim işlerini de TSE'nin yürüttüğünü anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz fotovoltaik laboratuvarımızla, Avrupa'da lider üretici konumunda yer alan güneş paneli sektörümüze muayene, deney ve sertifikasyon hizmeti sağlıyoruz. Enstitümüz, tecrübesiyle ülkemiz sanayisinin uç beyleri, ihracatçılarımızın her daim destekçisi olmaya devam edecek. TSE, 22 deney, 3 kalibrasyon ve 184 ihtisas laboratuvarıyla uygunluk değerlendirme alanında ülkemizin en büyük laboratuvar hizmet altyapısına sahip. TSE Ankara Kalite Kampüsü'nün inşasını hızla tamamlayacağız. Yakın coğrafyaya da hizmet verecek modern altyapılarla, ülkemiz küresel ölçekte 234 milyar dolara ulaşan uygunluk değerlendirme ekonomisinde bölgesel oyuncu haline gelecek."

"Ülkemize kalitesiz ürünlerin girmesini engellemeye gayret ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, TSE'nin sadece standartlarla sınırlı görev alanı olmadığını, deney ve kalibrasyon yapılan laboratuvarları bulunduğunu söyledi.

Dış ticaret dengesinin, yoğun Uzak Doğu rekabetiyle Türkiye'nin aleyhine işlediğini aktaran Dönmez, "Özellikle ithalat denetimlerinde TSE önemli işlevler görmeye başladı. Ülkemize kalitesiz, standartlara uygun olmayan ürünlerin girmesini engellemeye gayret ediyoruz, Türkiye'yi kalitesiz ürünlerin doldurulduğu bir ülke olmaktan çıkarmayı temel hedefimiz olarak benimsedik." dedi.

Dönmez, TSE'nin iş hacmini büyüteceklerini de belirtti.

"Siber güvenlik standartlarını oluşturuyoruz"

TSE Başkanı Mahmur Sami Şahin de küresel ekonomik sistemin en önemli sacayaklarından birinin standartlar olduğunu söyledi.

"Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine ulaşmada, standartları belirleyen ülke olunmasının önemine işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"Bu konuda Enstitümüz ve sanayicilerimizin eş güdümlü şekilde çalışması, standartların belirlendiği uluslararası teknik komite çalışmalarına aktif katılımın artırılması yönünde çaba sarf ediyoruz. Geçen yıl ürün, sistem ve helal belgelendirme alanlarında 2 bin 548 belge düzenledik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde, 'onaylı malzeme kuruluşu' olarak verdiğimiz hizmetlerle 21,3 milyar lira tutarında yerli malzemeyi sanayicilerimizden tedarik ederek kullanılmasını sağladık."

Şahin, 2023'te deney ve kalibrasyon faaliyetleri çerçevesinde 62 bin 760 deney raporuyla 20 bin 946 kalibrasyon sertifikası hazırladıklarını aktararak, bilişim teknolojileri alanında da 649 belge verdiklerini söyledi.

"Su Verimliliği Yönetim Sistemi" ve "Veri Merkezi Belgelendirme" modelleriyle yeşil dönüşüm alanındaki sorumlulukları yerine getirdiklerini belirten Şahin, "OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırma hedefiyle 'Yeşil OSB Sertifikasyonu'na başladık. Yeşil OSB Sertifikasyonu kapsamında 23 OSB başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ön kriterler açısından uygun bulunarak enstitümüze gönderildi. Yapılan denetimler sonucunda 9 OSB'nin belgelendirme süreci tamamlandı. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK'la koordineli olarak siber güvenlik standartlarını oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, geri dönüşüm depozito iade makineleri, elektrikli araç şarj istasyonları, hız ihlali tespit donanımları ve nesnelerin interneti cihazları alanlarındaki testleri bu yıl içinde devreye alacaklarını belirtti.

Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi'nde ulusal yeterlilik belgelendirme faaliyetlerini Enstitü olarak yürüteceklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl başlattığımız yeni uygulamalar, yaptığımız iyileştirmeler ve aldığımız tedbirler neticesinde 23 milyon lirayı aşan tasarruf sağladık. Tasarruf ettiğimiz bu rakamın karşılığı olan 194 bin 695,6 ton karbon emisyon azaltımıyla, çevresel sürdürülebilirliğe katkı verdik."

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