Trump, Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle ABD ürünleri satın alacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın yeni petrolden elde edeceği geliri yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın almak için kullanacağını açıkladı. Trump, bu anlaşmanın hem Venezuela halkı hem de ABD için faydalı olacağını vurguladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, " Venezuela'nın, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla, yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını az önce öğrendim." ifadelerini kullandı.

Diğer şeylerin yanı sıra Amerikan tarım ürünleri, Amerikan yapımı ilaçlar, tıbbi cihazlar ile Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanların bu alımlar arasında yer alacağını belirten Trump, "Başka bir deyişle Venezuela, ABD ile ana ortağı olarak iş yapmayı taahhüt ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bunu akıllıca bir seçim olarak nitelendirerek, hem Venezuela halkı hem de ABD için çok iyi bir şey olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bunun Trump yönetiminin Venezuela'daki geçici yönetimle yaptığı bir anlaşma olduğunu belirtmişti.

ABD hükümetinin Venezuela petrolünü küresel piyasada pazarlamaya başladığını belirten Leavitt, Venezuela petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağını aktarmıştı.

