Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Trendyol Yemek, Ramazan Ayında En Çok Tercih Edilen Yemekleri Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Yemek, Ramazan ayında en çok tercih edilen yemek seçeneklerini paylaştı. İftar ve sahur sofralarının bir numaralı tercihi lahmacun oldu.

Trendyol Yemek uygulamasının Ramazan ayı verilerine göre, Türkiye genelinde iftar sofralarının en çok tercih edilen yemeği lahmacun oldu. Lahmacunun ardından pizza ve hamburger seçenekleri tercih edildi. Sahurda ise lahmacunu, tavuk tantuni takip etti. Tatlılarda en çok profiterol tercih edilirken, Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği ayran oldu.

Çorbada mercimek, içecekte ayran tercih edildi

Trendyol Yemek, Ramazan ayı trendlerine göre en çok tercih edilen çorba, mercimek çorbası oldu. Mercimek çorbasını, ezogelin ve tavuk suyu çorbası izledi. Ayran, Ramazan ayında en çok sipariş edilen içecek olurken, onu kola ve su takip etti. Tatlı seçeneklerinde profiterol, geçen sene olduğu gibi bu sene de geleneksel Türk tatlılarının önüne geçti. En popüler tatlılarda profiterolün ardından fırın sütlaç ve kazandibi geldi.

Uygulama verilerine göre en popüler iftar menüsü mercimek çorbası, lahmacun, ayran ve profiterolden oluştu. En popüler ikinci ve üçüncü menü seçeneklerini sırasıyla ezogelin, pizza, fırın sütlaç, kola ile tavuk suyu çorba, hamburger, kazandibi ve su oluşturdu.

Trendyol Yemek verilerine göre Ramazan ayında en çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bursa ve Kocaeli oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Trendyol Yemek İftar Gastronomi Yemek Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Nisan Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Şeyma Döğücü kimdir, kaç yaşında? Şeyma Döğücü ne iş yapıyor? 9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? Survivor'da Ogeday ve Acun Ilıcalı neden tartıştı, ne oldu? Acun Ilıcalı Ogeday'a neler söyledi? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye geri mi dönecek mi? Yavuz Ağıralioğlu kendi partisini mi kurdu? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title