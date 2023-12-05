Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, şirketin hedeflerini Bakü'de açıkladı Açıklaması

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, gelecek yıl Doğu Avrupa pazarına açılacaklarını belirterek, Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya ile başlayacağımız pazarda önümüzdeki dönemde ülke sayısını da artıracağız.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi ( Ceo ) Erdem İnan, gelecek yıl Doğu Avrupa pazarına açılacaklarını belirterek, Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya ile başlayacağımız pazarda önümüzdeki dönemde ülke sayısını da artıracağız. Hedefimiz 300 bin satıcımızın tümünü Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin de içinde olduğu bölgeye satış yapabilir hale getirmek." dedi.

İnan, InMerge Innovation Summit kapsamında, Bakü'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol'un Azerbaycan pazarına ilişkin sonuçlarını değerlendiren İnan, "Azerbaycan pazarında 1,3 milyon müşteriye ve 6,3 milyon siparişe ulaştık. Azerbaycan'daki sonuçlarımızdan çok memnunuz. Teknolojik altyapı ve fiziki yatırımlarımız ve aynı zamanda pazarlama çalışmalarıyla, satıcılarımızla birlikte daha iyi sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı açılım stratejileri kapsamında önemli bir adım daha atıklarını belirten İnan, "2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla Doğu Avrupa pazarına açılacağız. Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya ile başlayacağımız pazarda önümüzdeki dönemde ülke sayısını da artıracağız. Hedefimiz 300 bin satıcımızın tümünü Avrupa, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri'nin de içinde olduğu bölgeye satış yapabilir hale getirmek" şeklinde konuştu.

Türk ürünlerine söz edilen coğrafyalarda büyük bir ilgi olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin kalite anlayışı, ürünleri ve marka konumlandırmaları için önemli potansiyel vadeden bir pazar. Türkiye'den kısa sürelerde ve düşük maliyet ile erişimimiz olan bir bölge olması, birçok anlamda avantaj sağlıyor. Bu pazarın sunduğu avantajları kullanarak, Türk üreticilerini, ürünlerini ve markalarını yurt dışı pazarlara ulaştırıp ülkemizin e-ihracatına katkı sağlayacağız.

Doğu Avrupa pazarında, 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla öncelikle Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya'da faaliyetlerimize başlayacağız. Öncelikli ülkelerdeki faaliyetler belli bir olgunluğa eriştikten sonra ise Polonya, Slovakya ve Bulgaristan pazarlarına gireceğiz. 2024 yılı sonunda Doğu Avrupa pazarında 2 milyon aktif müşteriye ve 4 milyonun üzerinde siparişe ulaşmayı hedefliyoruz. 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine erişmeyi planlıyoruz."

"Azerbaycan'ın ürünlerini, Almanya ve Körfez ülkelerindeki müşterilerimizle de buluşturmayı hedefliyoruz"

Erdem İnan, mayıstan bu yana Azerbaycan pazarında bulunduklarını ve ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Azerbaycan pazarına girmeden önce de buradaki müşterilerimizin bize olan ilgisini biliyorduk. Yurt dışından aldığımız siparişlerde Azerbaycan ilk sıradaydı. Pazara girdiğimiz günden bu yana en çok indirilen mobil uygulama olduk. Mayıs ayında işbirliğimizi açıkladığımız PASHA Holding'in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol'un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin yarattığı sinerjinin gücünü hissediyoruz. Amacımız bu sinerjiden de faydalanarak buradaki e-ticaret ekosistemini geliştirmek, hayatın her alanında dijital uçurumun kapatılması için çalışmak."

İnan, Azerbaycan'da Aile İşletmelerine Kolay Destek (ABAD) ile işbirliği yaptıklarını, bu sayede Azerbaycanlı KOBİ ve zanaatkarların el emeği ürünlerini de Trendyol platformuna dahil ettiklerini kaydederek, "İlk etapta Türkiye'deki ve Azerbaycan'daki müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz Azerbaycan'ın meşhur el sanatı ürünlerini, çok yakında Almanya ve Körfez ülkelerindeki müşterilerimizle de buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl ilk kez kasım kampanyalarını yurt dışına açtıklarını dile getiren İnan, "22 bin satıcımız kasımda Azerbaycan'a ihracat yaptı. Bunların 17 bini ilk kez Trendyol aracılığıyla ihracat yapmış oldu. Ay boyunca Azerbaycan'da 60 milyonun üzerinde ziyaret aldık. 4 milyona yakın ürün satılırken öne çıkan kategoriler giyim, ev-yaşam, hızlı tüketim ürünleri ve kozmetik oldu." ifadelerini kullandı.

-10 milyar dolar ihracat hedefi için 5 milyar dolar yatırım

Trendyol Grubu CEO'su İnan, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı, "Türkiye'nin toplam ihracatı içinde e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarma" vizyonuna katkı sunmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışı açılımımızın en önemli çıktısı, ülkemizin dört bir yanındaki üretici ve esnafa kendi ürünleri ile markalaşabilme ve ihracat yapabilme kabiliyeti kazandırması. Türkiye'deki yüz binlerce üreticimize ve esnafımıza e-ihracat yolunu açıyoruz, onları dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılında tüm yurtdışı operasyonlarımızı yaklaşık 3 milyon müşteri ve 12 milyon sipariş ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı başından bu yana 51 binden fazla satıcımızın ihracat yapmasına aracılık ettik. Bu satıcıların 42 bini ise ilk kez ihracat yaptı.

İhracat yapan satıcılarımızın yaklaşık 7 bini deprem bölgesinden. Burada da hedefimiz depremden etkilenen 11 ilimizdeki en az 35 bin satıcımızı ihracat yapar hale getirmek. Trendyol satıcıları, 2 yıllık süreçte yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Mikro ihracat ile yüzde 97'si KOBİ ve esnaf olan 300 bin satıcımızı ihracatçı haline getirmeyi hedefliyoruz. Satıcılarımız aracılığıyla gelecek yıl 2 milyar dolar, önümüzdeki üç yılda ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe giderken 5 milyar dolarlık yatırım yapacağız"

"Girdiğimiz tüm pazarlarda Türk ürünlerine büyük ilgi var"

Erdem İnan, Trendyol'un uluslararası pazarlara açılmasının, gelecek vizyonundaki önceliklerinden biri olduğuna vurgu yaparak, bu öncelik doğrultusunda ilk duraklarının Almanya olduğunu, oradaki pazarda da geride kalan bir yılı aşkın sürede hedeflerin üzerine çıktıklarını, bir milyondan fazla müşteriye ulaştıklarını, Azerbaycan ile devam eden yurt dışı açılımını ağustostan itibaren Körfez ülkelerinde sürdürdüklerini anlattı.

Orada da satıcılar ile birlikte çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren İnan, şu açıklamalarda bulundu

"Körfez ülkelerinde faaliyet gösterdiğimiz ağustos ayından bu yana 2 milyon adedi aşkın 'Made in Türkiye' etiketli ürün satıldı. Ekim ayında 5 binden fazla satıcımızı bu ülkelere satış yapar hale getirdik. Bu yılın sonunda 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. 2024 yılında 13 milyon ürünü, bölgedeki 4,5 milyon müşterimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Körfez ülkelerindeki büyüme stratejimiz en önemli önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda, bölgenin en önemli şirketlerinden Cenomi Grup ile stratejik ortaklık için niyet anlaşması imzaladık. Orada da ortak sinerjilerden faydalanacağız."

"Bölgemiz inovasyon merkezi olmaya aday"

Trendyol Grubu CEO'su İnan, Bakü'de düzenlenen InMerge Innovation Summit'in, Avrupa'da ve dünyada gerçekleştirilen benzeri büyük organizasyonlarla rekabet eder hale geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Trendyol olarak böylesine önemli isimlerin ve katılımcıların bir araya geldiği bir etkinliğe destek veriyor olmaktan çok mutluyuz. Bölgemizin, kaliteli insan kaynağı ve imkanlarıyla tüm dünya için yeni bir 'inovasyon merkezine' dönüşebileceğine inanıyoruz. InMerge Innovation Summit'in de bu hedefe giden yolda bölge için çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Biz de Trendyol olarak, uluslararası know-how'ımızla bu vizyona elimizden gelen desteği vermeye hazırız."

Trendyol'dan InMerge Innovation Summit'e destek

Verilen bilgiye göre, Trendyol, 30 Kasım-1 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen, InMerge Innovation Summit'in ana destekçileri arasında yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şahmar Movsumov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, Shazam Kurucusu ve CEO'su Chris Barton, Tesla'nın kurucu ortağı ve CTO'su JB Straubel ve PASHA Holding CEO'su Jalal Gasimov gibi sektörün önemli isimlerinin katıldığı etkinliği yaklaşık 3 bin kişi takip etti.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan'ın açılış konuşmacılarından olduğu etkinlikte Trendyol'un Azerbaycan Genel Müdürü İrem Yılandil de farklı oturumlarda bilgi ve deneyimlerini izleyenlere aktardı.