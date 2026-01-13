Haberler

Trakya genelinde ihracat 1.1 milyar doları aştı

Trakya genelinde ihracat 1.1 milyar doları aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılı Aralık ayında Trakya Bölgesi'nin ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Tekirdağ, yüzde 9,3'lük artışla 1 milyar 151 milyon dolara ulaşarak en çok ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldı. Kırklareli ve Edirne de ihracat artışı kaydetti.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında Trakya Bölgesi'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla artış gösterdi.

Faaliyet illeri bazında açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, Tekirdağ'ın ihracatı, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 1 milyar 151 milyon 640 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu performansıyla Tekirdağ, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.

Kırklareli'nin ihracatı ise yüzde 0,2 oranında artış göstererek 107 milyon 899 bin dolar olarak kaydedildi. Kırklareli, sınırlı artışa rağmen ihracatını koruyan iller arasında yer aldı.

Edirne'nin ihracatı Aralık 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında artarak 37 milyon 389 bin dolar oldu. Edirne, Trakya illeri arasında en yüksek artış oranına sahip il olarak dikkat çekti.

Verilere göre, Trakya Bölgesi (TR21) ihracatı Aralık 2025'te yüzde 8,8 artışla 1 milyar 296 milyon 929 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ihracat ise yüzde 12,8 artarak 26 milyar 410 milyon 720 bin dolar seviyesine ulaştı.

Açıklanan rakamlar, Trakya'da sanayi, tarım ve lojistik faaliyetlerinin yılın son ayında da dış ticarete güçlü katkı sunduğunu ortaya koyarken, özellikle Tekirdağ'ın ihracat hacmiyle bölge ekonomisindeki belirleyici rolünü sürdürdüğü değerlendirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı