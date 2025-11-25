TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatları Süresi 2 Yıl Uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Batman, Mardin ve Şırnak'taki petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Batman ve Mardin'i kapsayan 61 bin 509 hektar saha ile Mardin ve Şırnak'ı kapsayan 59 bin 866 hektar sahada TPAO'nun sahip olduğu ruhsatların süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 12 Ocak 2026'dan 12 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Ayrıca, şirketin talebi üzerine Siirt'in Kurtalan ve Batman'ın Kozluk ilçelerini kapsayan 9 bin 137 hektar büyüklüğündeki saha için 11 yıl süreli petrol işletme ruhsatı verildi.

Daha sonra talep edilmesi ve taahhüt doğrultusunda ortaklığın sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılması kararlaştırıldı.