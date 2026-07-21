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TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı

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Enerji Bakanlığı, TPAO'nun başvurusuyla Diyarbakır'daki bazı parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Diyarbakır'daki bazı sahaları kamulaştırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.???????

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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