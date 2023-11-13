TPAO'nun 3 sahasının petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt, Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır ve Batman'da bulunan 3 sahasının petrol arama ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı. Kırklareli, Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahaların ruhsat süresi 23 Eylül 2025'e kadar uzatılırken, Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı. Bu kararların, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ) Siirt, Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır ve Batman'da bulunan 3 sahasının petrol arama ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı.

Kırklareli, Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahaların ruhsat süresi 23 Eylül 2025'e kadar uzatılırken, Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı. Bu kararların, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te sırasıyla 13 bin 330 hektar, 21 bin 997 hektar ve 18 bin 196 hektar yüz ölçümüne sahip 3 sahası için petrol arama ruhsatı 2 yıl süreyle uzatıldı.

Siirt ve Batman'daki sahanın ruhsat süresi ise ham petrol keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine imkan verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı. - SİİRT