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Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

MÜJDEYİ BAKAN KURUM VERDİ

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

"VATANDAŞIMIZA YÜZDE 50 ORANINDA KATKI SAĞLADIK"

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim

Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Murat Kurum Memur Ekonomi Güncel Haberler

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