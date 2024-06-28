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TOKİ'nin Samsun'daki Toybelen Sanayi Sitesi Projesi Tamamlanmak Üzere

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TOKİ'nin Samsun'da yaptırdığı ve içinde 1526 dükkan ile 82 ticari birimin yer aldığı Toybelen Sanayi Sitesi projesinde sona gelindi. Proje ile insanlar sıkışık durumdan kurtulacak ve daha modern ticarethanelere kavuşacak.

TOKİ'nin Samsun'da yaptırdığı ve içinde 1526 dükkan ile 82 ticari birimin yer aldığı Toybelen Sanayi Sitesi projesinde sona gelindi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile beraberindekiler, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Ömer Bulut, AA muhabirine, şehir merkezinin içinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'ni Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Gülsan'daki esnafın Toybelen'e taşınmak suretiyle ticari faaliyetlerine devam edeceğini anlatan Bulut, "1550'ye yakın dükkan, çeşitli büyüklüklerde olacak şekilde yapıldı. Bununla birlikte 82 ticari birim var. Çok modern bir tesis. Toybelen Sanayi Sitesi projesi ile insanlarımız sıkışık durumdan kurtulmuş, daha modern ticarethaneye kavuşmuş olacak, üretim ve istihdam artmış olacak. Onun için Samsun için çok önemli proje olarak görüyoruz." dedi.

Projede sona geldiklerini dile getiren Bulut, "Araziyi zaten kamulaştırma yöntemiyle almıştık, çok kısa sürede planladık ve bu hale getirdik. 2-3 ay içinde de teslim ederek vatandaşlarımız burada ticari faaliyetlerine başlayacak." ifadesini kullandı.

Bulut, TOKİ'nin en çok yatırım yaptığı illerden birinin Samsun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birçok sosyal konut yaptık. Türkiye'de 250 bin konut kapsamında Samsun'a 4 bin 500'e yakın konut müjdesi vermiştik ki bunların bir kısmına başladık. Merkezde yapacağımız 1100 konut, Toybelen'e yakın bir arazidir. Tüm planlamaları yapılmış durumda. Projelendirip bir an önce inşaatlarına başlayacağız. Yine İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm TOKİ vasıtasıyla yapılmıştı. Bir kısım insanlarımız o konutlardan faydalanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'nin uhdesinde olan araziler var. Onları Büyükşehir Belediyemiz ile değerlendirmek, yeni konutlar yapmak suretiyle İlkadım ilçemizdeki kentsel dönüşüme devam edeceğiz."

"İnşaat kalitesi en üst düzeyde planlandı"

Mehmet Muş ise kentsel dönüşüm yapılacak arazileri gezdiklerini belirterek, "Toybelen Sanayi Sitesi projesi doğu bölgesindeki dönüşüm için yapıldı. TOKİ'nin çok büyük yatırımı ile inşaat kalitesi en üst düzeyde planlandı ve yapıldı. Ufak eksikleri tamamlandıktan sonra 3 ay içinde burayı tamamlama hedefimiz var." diye konuştu.

Halit Doğan da Gülsan Sanayi Sitesi'ni Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşıyacaklarını, Gülsan'ın yerini de Millet Bahçesi'ne dönüştüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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