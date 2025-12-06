Haberler

Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Tokat'ın Almus ilçesinde yetiştirilen Türk somonları, Karadeniz üzerinden Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor. Almus Barajı, hem tarımsal sulama hem de su ürünleri yetiştiriciliği ile bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Denizi olmayan Tokat'ın Almus ilçesindeki barajda yetiştirilen Türk somonları Sinop üzerinden Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı, tarımsal sulama ve enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğiyle de bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisini sulayan ve bölge turizmine değer katan barajda, 29 çiftlikte üretilen Türk somonları, yurt dışı pazarlarında yoğun ilgi görüyor. Barajda yetiştirilen balıklar, belirli bir boya ulaştıktan sonra Karadeniz'e sevk edilerek burada büyütülüyor ve ardından Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

"Balıklarımızı Sinop üzerinden Avrupa'ya gönderiyoruz"

7 yıldır Almus Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan üretici Sadullah Sezer, işlerini geliştirerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek; "İki kafesle başladığımız kafes balıkçılığına şu anda 12 kafesle devam ediyoruz. Sevkiyatlarımız sürüyor. Balıkları Sinop'a denize gönderiyoruz. Orada büyüyüp Avrupa'ya gidecekler. Bu yıl 150 tonluk bir üretim hedefimiz var. Rusya, Japonya ve Çin'e ihracat yapıyoruz" dedi. - TOKAT

