Togg Çameli'nde büyük ilgi gördü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlarla buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çameli Kapalı Pazar Yeri önünde sergilenmeye başlayan Anadolu kırmızısı Togg, büyük beğeni topladı. Yerli ve milli otomobili görmek için toplanan 7'den 7'ye her yaş grubundan vatandaşlar, incelemede bulunmak ve fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bagajından motoruna, döşemesinden kullanılan teknolojiye kadar aracın tüm aksamlarını inceleyen vatandaşlar, Togg'un yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"Bu gurur hepimizin"

Togg'un sürücü koltuğuna oturan ve eşi İlkin Arslan ile birlikte şehir turu atan AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Türkiye Yüzyılı'mızı temsil eden eserlerden biri olan Togg, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu gurur milletimizin. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u Çameli'nde görmekten dolayı gururlu ve mutlu olduklarını kaydeden Başkan Arslan, "Yerli ve milli otomobilimizi bugün ilçemizde gördüğümüz için çok mutluyuz. Bize bu sevinci yaşatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ederiz. Devletimiz yerli ve milli gerçekten çok güzel bir aracı yapmış. Türkiye'nin bunu yapabildiğini tüm dünyaya gösterdik. Aracı yakından canlı canlı görünce de ne kadar kaliteli bir otomobil olduğunu anlayabiliyorsunuz" diye konuştu. - DENİZLİ

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