TOBB'dan 73 oda ve borsaya akreditasyon sertifikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni'nde toplam 73 oda ve borsaya sertifika verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, oda ve borsalarda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, üyelere sunulan hizmet kalitesini uluslararası standartlara taşımak ve başarılı kurumları belgelendirmek amacıyla TOBB Akreditasyon ve Sertifika Töreni düzenlendi. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan oda ve borsalara sertifikalarının takdim edildiği törende, kurumsal kalite anlayışının yaygınlaştırılması ve Türk oda-borsa sisteminin uluslararası standartlarla uyumunun güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, tören kapsamında 11'i ilk defa olmak üzere 73 oda ve borsaya sertifika verildiğini söyledi. Oda ve borsaların zorlu bir süreci tamamladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu belge, herkesin ortak başarı belgesidir. Bu dönem denetlenen oda-borsalar arasından en yüksek puanı alarak ilk defa 7 yıldız almaya hak kazanan 4 oda ve borsamız var" diye konuştu.

TOBB olarak üyelerine yön göstermeleri gerektiğini belirterek Hisarcıklıoğlu, "Akreditasyon sistemi temel taşımızdır. Akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsalarımız kendilerini dönüştürüyor ve geliştiriyor, proje üretiyor, yurt dışına açılıyor, illerine ve ilçelerine kaynak sağlıyor. Şu ana kadar 2 bin 750 proje yaptılar. 30'dan fazla ülkenin oda-borsalarıyla proje yapar hale geldiler. Yaptıkları projelerle dünyadaki oda-borsaların katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar. Dünya şampiyonu oluyorlar. Özetle oda-borsalar, girişimcilerimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldi" açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, akreditasyon standartlarının yenilendiğini ifade ederek, "Yeni nesil hizmetler eklendi, e-ticaret, tedarik zinciri, AR-GE faaliyetlerinde sosyal sorumluluk, yerel değerlerin tanıtımı, dijital ve yeşil dönüşüm, mesleki eğitim gibi... A-B-C sınıfı kategorileri yerine 4-5-6-7 yıldızlı puanlama sistemine geçtik. Üye yönetim sistemi yazılımımızı tüm oda-borsalarımızın kullanımına açtık. Hangi soruda, hangi konuda, hangi oda-borsa en yüksek puanları almış, herkes görebilecek" diye konuştu.

Oda ve borsaları bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bugün itibarıyla 289 oda ve borsanın akreditasyonunun tamamlandığını, hedeflerinin 367 olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, 3 yıl sonra konuya ilişkin denetimlerin tekrarlanacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Belgeyi aldık, iş bitti yok, otomatikman denetimden geçmek yok. En önemlisi de 'başardık' diye durmak da yok. Eğer bu sistemi devam ettirmezseniz, yıldızını kaybedersiniz, seviyeniz düşebilir. Ancak taş üste taş koymaya devam ederseniz, 7 yıldıza doğru ilerlersiniz. Bakın artık dünyada sadece ülkeler markalaşmıyor. İller hatta ilçeler marka haline gelebiliyor, rekabette öne çıkıyor. İlin, ilçenin kanaat önderleri sizlersiniz. Şehrinizi marka yapmak için liderliği de sizler üstleneceksiniz. Camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayacak, hedefe ulaşmak için onları harekete geçireceksiniz. Bu noktada hizmet kalitesini daha da artırmak için üyelerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Program Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasıyla devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı