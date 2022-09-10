TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan oda ve borsalara: 'Rakibiniz yok, rakibiniz kendinizsiniz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB oda ve borsa camiası olarak yeni hedeflerine uygun yeni akreditasyon standardını belirlediklerini ifade ederek, "Çünkü rakibiniz yok. Rakibiniz kendinizsiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB oda ve borsa camiası olarak yeni hedeflerine uygun yeni akreditasyon standardını belirlediklerini ifade ederek, "Çünkü rakibiniz yok. Rakibiniz kendinizsiniz. Kendimizle sürekli bir yarış halinde olmamız gerekiyor. Gelişme ancak böyle olabilir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda Akreditasyon Sistemi denetiminden geçen 150 oda ve borsaya sertifikalarını vermek üzere "2022 Akreditasyon Sertifika Töreni" düzenlendi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile oda ve borsaların çok sayıda temsilcisi katıldı.

"Ne olur kendinizi küçümsemeyin"

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, akredite oda ve borsaların proje üreterek bulundukları illere ve ilçelere kaynak sağladığını savunarak, "Şu ana kadar 2 bine yakın proje yaptınız. Bu projelerin yer aldığı Proje Veritabanı yazılımını da yakında sizlerin kullanımına açacağız. Akredite oda ve borsalarımız, 30'dan fazla ülkenin odaları ile proje yürütür hale geldiler. Ne olur kendinizi küçümsemeyin. Özetle oda ve borsalar girişimcimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. İşin hakkını vererek reel sektöre kanaat önderi oldunuz. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli" ifadelerini kullandı.

"Yani iltimas, torpil burada işlemiyor bakanım"

Hizmet kalitesi anlamında akredite oda ve borsaların Londra'da, Paris'te, Berlin'de bulunan oda ve borsa seviyesine ulaştıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Onlar hangi standartta hizmet veriyorsa, bizim oda ve borsalarımız da minimum aynı seviyede hizmet veriyor demek. Dünya standartlarına yükseldiklerini, belgelemiş oluyorsunuz. Bu belgeyi de bağımsız bir kurum veriyor. Yani iltimas, torpil burada işlemiyor (Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak) bakanım" diye konuştu.

"Hizmet kalitemizi nasıl yükseltiriz diye biz örnek alıyorduk şimdi örnek verir hale geldik"

Tüm dünyaya Türkiye'nin hizmet verme sistemini tüm dünyaya ihraç etme konusunda mütevazı davranmayacağına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "İslam Odası Genel Sekreteri bana gelip diyor ki: Hizmet verme kalitenizi nasıl yükselttiniz bize rol model olun. Öbür taraftan Türk Cumhuriyetlerinden geliyorlar. Avrupa'dan da gelenler var. Yani hizmet kalitemizi nasıl yükseltiriz diye biz örnek alıyorduk şimdi örnek verir hale geldik. Bunu da sizler yaptınız. Ben de bununla gurur duyuyorum. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta bizim sistemimizi yürürlüğe koyan ülkeler oldu. Ben, bu olağanüstü dönüşümü ve başarıları gerçekleştiren, tüm oda ve borsalarımızla iftihar ediyorum, gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Rakibiniz yok, rakibiniz kendinizsiniz"

Oda ve borsalardan gelen talep ve görüşler ışığında TOBB oda ve borsa camiası olarak yeni hedeflerine uygun yeni akreditasyon standardını belirlediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Çünkü rakibiniz yok. Rakibiniz kendinizsiniz. Kendimizle sürekli bir yarış halinde olmamız gerekiyor. Gelişme ancak böyle olabilir" dedi.

Akredite oda ve borsalara yeni logo

Akreditasyon sisteminde 65 olan tam puanı 100'e çıkardıkları bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Yine geçmişte puanlarınıza göre A, B, C olarak sınıflanıyordunuz. Artık puanlarınıza göre değil, puanlarınızı 5, 6 ve 7 yıldızla sınıflanacaksınız. Yani A sınıfı akredite olanlar, bundan sonra 7 yıldızlı oda ve borsa haline gelmiş olacak. Odaların ve Borsaların akreditasyon sistemlerini de birbirinden ayırıyoruz. Borsalar, artık kendilerine özgü bir standartta, asli borsacılık hizmetleri bazında denetlenecekler. ve son olarak akreditasyonun 20. yılında kurumsal kimliğimizi de güncelledik. Akredite oda ve borsalar artık yeni logoları kullanacaklar" diye konuştu.

"Oda ve borsalarımızdaki kalite ve üye odaklı hizmet anlayışını artırmayı hedefliyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar için yaptıkları tüm değişikliklerdeki hedeflerinin daha kaliteli ve kurumsal hizmet sunabilmek olduğunu belirterek, "Kriterleri zorlaştırarak, oda ve borsalarımıza yeni ve daha yüksek bir hedef veriyoruz. Akreditasyon Sisteminin 20. yılında oda ve borsalarımızı bir üst lige daha çıkarmayı hedefliyoruz. Oda ve borsalarımızdaki kalite ve üye odaklı hizmet anlayışını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Artık belgeyi aldık, iş bitti yok; otomatikman denetimden geçmek yok. En önemlisi de başardık diye durmak da yok. Zira artık dünyada sadece ülkeler markalaşmıyor. İller, hatta ilçeler marka haline gelebiliyor. Dünyada rekabet artık iller, ilçeler bazında. Burada rekabet her tarafta var. Gelişmenin yolu da her gün standardı biraz daha yukarı çıkarmak. İlin, ilçenin kanaat önderleri sizlersiniz. Şehrinizi marka yapmak için, liderliği de sizler üstleneceksiniz. Camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayarak, hedefe ulaşmak için onları harekete geçireceksiniz."

Konuşmaların ardından 150 oda ve borsanın sertifikalarını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Uçarmak'ın takdim edeceği törene geçildi. - ANKARA