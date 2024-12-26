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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirerek, bu indirimin öncelikle KOBİ kredi faizlerine yansımasını beklediklerini ifade etti. Ankara Ticaret Odası ile Ankara Sanayi Odası da faiz indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtılması gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz.

ATO: UMUT VERİCİ

ATO Başkanı Gürsel Baran da faiz indiriminin 2025 yılı beklentileri açısından umut verici olduğunun bildirdi. Faiz indiriminin, ticaret, yatırım, üretim ve istihdamı canlandıracak şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Baran, "Bu süreçte bankaların da kredi faizlerini indirerek, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere, reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA SANAYİ ODASI: FAİZ İNDİRİMİ KREDİLERE DE YANSIMALI

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise "Bu indirimin en kısa sürede, finansman sorunu yaşayan sanayicilerimizin kullandığı kredilere de yansımasının, üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum." görüşünü paylaştı.

Patronlardan faiz indirimine ilk yorum geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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