TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Denizli İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklanan son enflasyon rakamlarına dikkati çekerek, "Enflasyon tek haneye inerse birçok problemimizi çözmüş olacağız. Düşecek başka çaresi yok." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Denizli Sanayi Odası'nda düzenlenen Denizli İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda, kentin metal, makine, döküm, kablo, elektrik-elektronik ve tekstil gibi geniş bir üretim altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Bölge sanayisinin savunma ve havacılık ekosistemine entegrasyonu için de önemli adımlar atmaya çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, rekabet gücünü ve marka değeri artıracak tüm bu çalışmalarla gurur duyduğunu ifade etti.

Son dönemde ekonomi yönetimiyle yapılan görüşmelere değinen Hisarcıklıoğlu, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörünün yaşadığı rekabet ve finansman sorunlarının ilgili bakanlıklara aktarıldığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Nefes kredileri kapsamında Denizli'de 850 firma faydalandı. KOBİ'lerin kullandığı faizler yüksek. Bunları kaldırabilmeleri mümkün değil. Bunların başında enflasyonun tek haneye inmesi lazım. Enflasyon tek haneye inerse birçok problemimizi çözmüş olacağız. Düşecek başka çaresi yok." diye konuştu.

Krediye ulaşımı kolaylaştırmak üzere, ticari kredi kartları da dahil, nakdi kredi artışı sınırlayan düzenlemelerin kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Merkez Bankasının döviz dönüşüm desteği uygulaması hem yeterli gelmiyor hem de şartları çok ağır üyelerimiz kullanamıyor. İhracat yapan üyelerimizin, beşte birinden azı, buna ulaşabiliyor. Bu uygulama daha basit hale getirilmeli, miktarının ve süresinin de artırılması lazım. Özel sektörün KDV alacakları meselesine de artık bir çözüm getirilmesi gerekiyor."

Hisarcıklıoğlu, Uzakdoğu'dan gelen ve başta Çin olmak üzere çoğu dampingli ithalatın yol açtığı, haksız ve yıkıcı rekabetle de karşı karşıya olduklarını belirterek, özellikle Çin'e yönelik, muhakkak kapsamlı bir tedbir paketi ve strateji olması gerektiğini dile getirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret desteğinin, asgari ücretteki artışa paralel şekilde yükseltilmesi önerisinde bulundu.