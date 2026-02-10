Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı

Küresel gıda tedarik zincirinin iki önemli oyuncusu olan Tiryaki Agro ile Savola Group, Türkiye'de ve bölgesinde daha dayanıklı, daha rekabetçi ve daha tüketici odaklı bir yapı oluşturacak stratejik bir ortaklığa imza attı.

Anlaşma kapsamında, Tiryaki Agro'nun iştiraki olan Tiryaki Anadolu, başta Yudum olmak üzere önde gelen bitkisel yağ markalarını bünyesinde barındıran Savola Foods Türkiye'nin %100'ünü satın aldı. Bu işlem kapsamında Savola Group'un iştiraki olan Afia International Company ise Tiryaki Anadolu'nun konsolide iş yapısında %15 oranında pay sahibi oldu.

Bu ortaklık, her iki kuruluşun uzun vadeli stratejilerinde önemli bir adımı temsil ediyor:

Tiryaki Agro açısından, küresel tedarik zinciri liderliğinin yanı sıra tohumdan sofraya değer zincirini yöneten, perakendede de güçlenen tüketici odaklı ve çeşitlendirilmiş bir oyuncuya dönüşüm sürecini hızlandırırken; Türkiye'deki yatırımlarını büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Savola Group açısından ise, operasyonel sinerjiler yaratan ve güçlü markalarının entegre bir yapı altında gelişimini sürdüren bir modelle Türkiye'ye olan uzun soluklu bağlılığını pekiştiriyor.

Kuruluşunun 60'ıncı yılını kutlayan Tiryaki Agro, bu adımıyla perakende bitkisel yağlar sektöründe önemli bir hamle gerçekleştirdi. Yudum markalı ayçiçeği yağlarının yanı sıra zeytinyağı segmentinin önde gelen markalarından Yudum Egemden zeytinyağları Tiryaki Anadolu'nun ürün portföyüne dâhil oldu. Portföy; ihracat pazarlarında güçlü konuma sahip Brillo ve Cielo markalı zeytinyağları ile Sırma markalı mısır ve ayçiçek yağları ile Sava ve Vala markalı fırıncılık ve endüstriyel yağlarla daha da genişletildi.

TİRYAKİ AGRO, EMTEGRE GIDA DEĞER ZİNCİRİNİ KÖKLÜ MARKALARLA GÜÇLENDİRİYOR

Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, anlaşmaya ilişkin olarak şunları söyledi: "Türkiye'den doğan global bir şirket olarak dünyanın her yerinde beslenme çözümleri sunma ve doğa ile uyumlu bir gıda geleceği kurma hedefimiz doğrultusunda, ülkemize yaptığımız yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Tiryaki Agro olarak 60 yıldır tarım ve gıda değer zincirinde büyürken, stratejik kararlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla alıyoruz. Bu stratejik ortaklık, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun önemli bir parçası. Türkiye'nin başta Yudum olmak üzere köklü ve tüketici nezdinde güçlü markalarını yeniden Türkiye merkezli bir grubun çatısı altında buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Aynı zamanda dünyadaki diğer güçlü iş birliklerimizde olduğu gibi, Savola gibi güçlü bir grupla ortaklık yapmanın, Türkiye'nin yanı sıra bölge pazarlarında da yeni fırsatlar yaratacağını öngörüyoruz. Bu adımla hem Türkiye'deki varlığımızı güçlendiriyor hem de ülkemizin küresel rekabetçiliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, köklü markaları global deneyimimizle bir araya getirerek tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunmak."

TÜRKİYE'DE DAHA GÜÇLÜ VE ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ BİR YAPI İÇİN STRATEJİK BİR ADIM

Savola Group CEO'su Sameh Hassan ise şunları söyledi: "Bu adım, tedarik mükemmeliyeti, entegre değer zinciri ve Türkiye'nin en ikonik ve güvenilir markalarını bir araya getiren tamamlayıcı güçlü ortakları buluşturuyor. Yudum, Egemden ve Sırma başta olmak üzere markalarımız, onlarca yıldır Türk sofralarında ve tüketicilerin kalbinde yer aldı. Bugün bu miras daha güçlü, daha dayanıklı ve daha rekabetçi bir yapının temelini oluşturuyor.

Tiryaki Agro ile kurulan bu ortaklık, Savola Group'un Türkiye'ye ve gıda sektörüne olan bağlılığının açık bir göstergesidir. Türkiye'nin dinamik iç pazarı, güçlü tarımsal altyapısı ve ihracat potansiyeli, sürdürülebilir değer yaratımı için son derece cazip bir zemin sunuyor. Tarımsal tedarikten markalı nihai ürünlere uzanan bu entegre yapı sayesinde, küresel rekabetçiliğin artırılması, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik odağında önemli fırsatlar yaratılacaktır."

İKİ GÜÇLÜ YAPININ BİRLEŞMESİ YENİ FIRSATLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK

Tiryaki Anadolu CEO'su Tekin Mengüç ise "Tiryaki Anadolu olarak perakende sektöründe Hasata markamızla bakliyat ve pirinç kategorisinde istikrarlı büyüyen bir pazar payına sahibiz. Şimdi başta Yudum gibi Türkiye'nin sevilen bitkisel yağ markalarının perakende gücü ile Tiryaki Anadolu'nun güçlü tedarik zinciri altyapısını ve üretim deneyimini bir araya getiriyoruz. Bu iş birliği, üretim verimliliğini artırırken, tüketicilere daha geniş ve kaliteli bir ürün portföyü sunmamızı sağlayacak. Yerel üretimi destekleyerek hem iç pazarda hem de uluslararası alanda daha rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz" diyerek iş birliğinin stratejik önemini vurguladı.

TİRYAKİ AGRO HAKKINDA

Tiryaki Agro, 60 yıllık geçmişiyle dünyanın önde gelen tarım ürünleri tedarik zinciri şirketlerinden biridir. Tarladaki üretimden sertifikalı tohuma, işlemeden lojistiğe ve ticaretten nihai tüketiciye ulaşan benzersiz bir iş modeline sahip olan şirket, dünyanın her yerinde beslenme çözümleri sunmak ve doğa ile uyumlu bir gıda geleceği kurmak hedefiyle çalışmaktadır. Tiryaki Agro'nun Türkiye başta olmak üzere 4 kıtada 11 farklı lokasyonda faaliyet gösteren 30 üretim, işleme ve depolama tesisi bulunmakta; 5 kıtada 40 ülkeden tarım ürünü kaynaklamakta ve yılda 6 milyon ton ürünü ise 4 kıtada 50 ülkedeki müşterilerine ulaştırmaktadır. Şirket, biri kendine ait ve üçü özel anlaşmalı olmak üzere farklı ülkelerde 40 limanda faaliyet göstermektedir. Tiryaki Agro, 2018 yılından itibaren, organik yem ve yağlı tohum dağıtımında öncü firmalardan Sunrise Foods International'ın çoğunluk hisselerine sahip olarak liderliğini pekiştirmiştir.

Tiryaki Agro'nun Türkiye operasyonlarını tek çatı altında yürütmek amacıyla yüzde 100 iştiraki olarak 2023 yılında kurduğu Tiryaki Anadolu ise, tarım ürünleri tedarik zincirinde entegre bir yapı ile faaliyet göstermektedir. 25'ten fazla ülkeden ürün tedariki gerçekleştiren Tiryaki Anadolu, yılda yaklaşık 15 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapmaktadır ve 60 bin dönümlük ekilebilir arazisi ile Türkiye'nin lider özel sektör çiftçisidir.

SAVOLA GROUP HAKKINDA

Savola Group, 1979 yılında Suudi Arabistan'da kurulmuş, gıda ve perakende alanlarına odaklanan stratejik bir yatırım holdingidir. Bünyesindeki Savola Foods, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren grubun gıdadaki ana operasyon şirketidir. Savola Foods; sıvı yağ, şeker, makarna ve katma değerli gıda ürünlerinden oluşan geniş bir ürün portföyüne sahiptir.Savola Foods'un sıvı yemeklik yağ kategorisindeki operasyonları Afia International tarafından yürütülmektedir. Dünyanın önde gelen yemeklik sıvı yağ şirketlerinden biri olan Afia International; Afia ve Al Arabi gibi Orta Doğu'nun güvenilir markalarını bünyesinde barındırmaktadır. Orta Asya ve Kuzey Afrika'da da faaliyet gösteren Afia, 2017 yılında Yudum Gıda'yı satın alarak Savola Gıda Türkiye'yi kurmuştur.

Savola Foods Türkiye ise Egemden markasıyla zeytinyağı segmentindeki uzmanlığını güçlendirmiş; Sava ve Vala markalarıyla endüstriyel ve fırıncılık yağları alanına girmiştir. Yudum Omega 3, Frying Master ve Ziyafet gibi yenilikçi ürünleriyle pazarda öncü bir rol üstlenmektedir. Yudum Egemden, 2025 yılında uluslararası yarışmalarda 17 ödül kazanmıştır. Şirket, sosyal sorumluluk projeleri ve BRCGS A+ sertifikasıyla öncü konumunu sürdürmektedir.