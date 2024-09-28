Ticaret Bakanlığı'ndan emlak işletmelerine ceza: 11 milyon 700 bin TL

Merkez Bankası'nın faiz indirime gideceğine dair beklentiler konut piyasasında fırsatçıları harekete geçirdi. Henüz faiz indirimi olmadan ilana koydukları ilanlara son bir ayda %20'ye varan oranda zam yaptılar. Konut fırsatçıları, yapılan takip sonucu tespit edilerek para cezasına çarptırıldı.

FIRSATÇILARA 11 MİLYON 700 BİN TL CEZA

Ticaret bakanlığı fahiş artış Ticaret Bakanlığı, Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artışı yapan 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin TL ceza uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden bir emlak işletmesine geçen hafta denetim yapmış ve 100 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artışı yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin TL olmak üzere, toplam 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır.