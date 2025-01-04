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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zeytindalı ve Yayladağı sınır kapılarını ziyaret etti Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zeytindalı ve Yayladağı sınır kapılarını ziyaret etti Açıklaması
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "61 yıllık Baas rejimi sona erdi, Suriye halkının inşallah özgürlüğe kavuştuğu ve refahı, kalkınmayı özlediği bu süreçte, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde de çok önemli ve güçlü bir dönem başlayacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "61 yıllık Baas rejimi sona erdi, Suriye halkının inşallah özgürlüğe kavuştuğu ve refahı, kalkınmayı özlediği bu süreçte, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde de çok önemli ve güçlü bir dönem başlayacak." dedi.

Bolat, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı heyeti olarak Hatay'ı ziyaret ettiklerini, gümrük kapılarında yerinde incelemeler ve projelendirmeler yaptıklarını söyledi.

Suriye'de 8 Aralık'ın çok önemli bir yeni dönemin başlangıç tarihi olduğunu belirten Bolat, "61 yıllık Baas rejimi sona erdi, Suriye halkının inşallah özgürlüğe kavuştuğu ve refahı, kalkınmayı özlediği bu süreçte, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde de çok önemli ve güçlü bir dönem başlayacak." diye konuştu.

Bolat, bu çerçevede Hatay'daki 3 sınır kapısının çok büyük bir rol oynayacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak hem Suriye ile ticaretin yeni dönemdeki düzenlemelerini hazırladıklarını hem de bu ticarette en aktif konumda olacak 8 gümrük kapısının modernleştirme, iyileştirme çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Bolat, Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın en çok sıkıntısını çeken ve daha sonra da deprem felaketiyle ağır bir yara alan Hatay'ın yeni süreçte üretim, yatırım, ticaret ve uluslararası taşımacılıkta güçlenmesi noktasındaki hazırlıkları birlikte koordine ettiklerini söyledi.

Bolat, bu kapsamda hükümetin konu üzerinde titizlikle çalıştığını vurguladı.

Zeytindalı Sınır Kapısı'nda güçlendirilmiş, yenilenmiş önemli bir gümrük müdürlüğü yapacaklarını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi, özellikle Cilvegözü'nün de yükünü hafifletmek anlamında ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik taşımaları da hızlandırmak anlamında Zeytindalı Gümrük Kapımız da çok büyük bir önem taşıyor. İnşallah bu incelemeleri tamamladıktan sonra hükümetimize bu konuda brifing vereceğiz, bilgi sunacağız, çok hızlı bir şekilde bu hazırlıkları tamamlayacağız, hayırlı olmasını diliyorum inşallah."

Yayladağı Sınır Kapısı

Daha sonra Yayladağı Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Bakan Bolat, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bolat, burada yaptığı açıklamada, 8 Aralık'tan sonra çok hızlı bir onarım bakım çalışmalarıyla buradaki sınır kapısının da çalışır hale getirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Aralık 2024'te Kabine Toplantısı'nın ardından Yayladağı Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurduğunu hatırlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede öncelikle yolcu girişine açıldı ve Yayladağı ile karşıdaki Keseb ilçeleri arasında geçişler başladı. Artık buradan da yoğun bir şekilde geri dönüşler var. Amacımız buradaki çalışmaları ve gümrük tesislerini daha iyi hale getirip ticari geçişe de açmaktır ve hem yolcu hem ticari mal geçişleri inşallah önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde başlayacaktır. Bu noktada tabii Yayladağı Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi ve genişletilmesi gerekmekte, bu altyapı, inşaat çalışmalarını bitirdikten sonra hızlı bir şekilde Yayladağı'dan da Suriye'ye yönelik olarak üçüncü gümrük kapımız ticari geçişlere açık olacaktır."

Bolat, şu anda ticari geçişlere ve yolcu giriş çıkışlarına Cilvegözü ve Zeytindalı sınır kapılarının açık olduğunu belirterek, Yayladağı Sınır Kapısı'nın sadece yolcu giriş ve çıkışına açık olduğunu, şu anda yoğun şekilde Suriyeli misafirlerin kendi ülkelerine döndüğünü dile getirdi.

Bu süreçte Yayladağı Sınır Kapısı'nın çok hareketli olacağını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu sınır kapısı Türkiye ile Suriye arasında Türkmen Dağı'nın ve daha aşağıda Lazkiye, Tartus'a uzanan çok önemli bir ulaşım ağı haline gelecektir. Hep birlikte çalışacağız, Suriye'nin yeniden imarı, yatırımlar ve karşılıklı ticaretin çok daha yüksek rakamlara ulaşması ve Suriye ekonomisinin de güçlenmesi, gelişmesiyle beraber Türkiye, Suriye ekonomik alanda birlikte çok iyi bir ekonomik işbirliği yapacaklardır. Bunun için biz hükümetimiz olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. İcraatlar zaten kendini göstermeye başladı, burası harap haldeydi 25 gün önce, şimdi artık geçişlerin yapıldığı bir gümrük müdürlüğü haline geldi."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Ekonomi
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