Ticaret Bakanı Bolat "Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu"nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Gabon arasında savunma ve havacılık alanında önemli işbirliği fırsatları ve potansiyeli olduğunu belirterek, "Gabon'un 2025 yılında ilan ettiği Kalkınma Programı ve sektörel planlamalara istedikleri ölçüde katkılar sunmaya hazırız." dedi.

Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu ile iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, etkinlikte yaptığı konuşmada, dün Gabon Cumhurbaşkanı Nguema'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'de gerçekleşen ikili zirve ile bakanların da katıldığı heyetler arası toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

Bu toplantılarda 8 anlaşmaya imza atıldığını anımsatan Bolat, bu görüşmenin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen forumun da çok önemli olduğunu anlattı.

İki ülke arasında savunma ve havacılık alanında önemli işbirliği fırsatları ve potansiyeli olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye, artık dünyada savunma sanayi alanında ilk 11 büyük üretici ve ihracatçı ülkeden biri olarak, geçen yıl 7 milyar doları aşkın ihracatı ve bu yılda inşallah 8,5 milyar dolar civarında ihracatı olacak ve 180 ülkeye ihracat yapan bir ülke. Kara, deniz ve hava alanlarının hepsinde üretim kabiliyetimiz ve ihracat kabiliyetimiz bulunmaktadır. Bunun yanında Gabon'un 2025 yılında ilan ettiği Kalkınma Programı ve sektörel planlamalara istedikleri ölçüde katkılar sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.Beş yıllık askeri yatırım hamle programını anons ettiler, bu noktada da bu programın gerektirdiği gerekli araçlar ve altyapıları iyileştirme konusunda da katkı vermeye hazırız."

Türkiye ile Gabon'un ticaretinin daha iyi noktalara ve rakamlara yükselmeyi hak eden bir durumda olduğunu dile getiren Bolat, "Bu anlamda biz de bu 8 anlaşmadan sonra Ticaret Bakanlığı olarak Gabonlu mevkidaşlarımızla beraber siz değerli iş insanlarının katılımıyla aramızdaki ekonomik ilişkileri, ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji, balıkçılık, tarım gibi alanlarda güçlendirmeye hazırız ve bundan sonra çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

"Türk müteahhitlik firmaları, Gabon'da 2,7 milyar dolarlık inşaat işlerini başarıyla bitirdi"

İki ülke arasındaki ticaretin artırılması için DEİK Türkiye-Gabon İş Konseyi'nin de bütün gücüyle çalışacağını vurgulayan Bolat, müteahhitlik sektöründe bugüne kadar 22 projeyi tamamlayan Türk müteahhitlik firmalarının, Gabon'da 2,7 milyar dolarlık inşaat işlerini başarıyla bitirdiklerini söyledi.

Bolat, "Gabon'da ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı konut açığına karşı ulusal program çerçevesinde sosyal konut üretimi içinde Türk müteahhitlik firmaları bütün güçleri ile Gabon'un yanında olacaklardır." dedi.

Enerji konusunda da Türk enerji şirketlerinin Gabon'da aktif daha fazla çalışmaya hazır olduğunu bildiren Bolat, dünyanın her yerinde başarıyla işler yapan Türk enerji firmalarının Gabon'a da daha fazla katkı vereceğini anlattı.

"Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzalandı, onaylar bekleniyor"

Bunun dışında ihtiyaç olan bütün sektörlerde, diğer ülkelerde olduğu gibi Türk firmaların Gabon'da da önemli işler yapacağının altını çizen Bolat, şunları söyledi:

"Karma Ekonomik Komisyonu'nu uzun bir aradan sonra önümüzdeki yıl içinde mutlaka gerçekleştirmek istiyoruz. Gabon'daki Türk yatırımlarının artması bizleri sevindiriyor. Türk firmaları 63 milyon dolar değerinde 1500'e yakın istihdamla Gabon'da üretim, istihdam noktasında, Gabon ekonomisine katkı noktasında çalışıyorlar ve bunların hem mevcutların hem de yenilerin Gabon ekonomisine katkıları artacaktır. Aramızda Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzalanmış durumda, iç onay prosedürleri en kısa sürede bizim tarafımızdan ve Gabon tarafından tamamlanacak. Böylece yatırımcılar için gerek yatırımlar gerekse vergilendirme noktasında herhangi bir soru işareti kalmayacak."

Bakan Bolat, düzenlenen foruma iş insanlarından gelen ilginin, Gabon'un Afrika'da ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye-Gabon ilişkilerini geliştirme noktasında Türkiye tarafının ve iş dünyasının ne kadar istekli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde ve DEİK işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu"nun (TABEF) beşincisini 16-17 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştireceklerini açıklayan Bakan Bolat, Gabon heyetinin Türkiye'ye gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.