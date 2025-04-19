Ticaret Bakanı Bolat, MİAD'ın geleneksel aylık toplantısında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirai don sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çiftçilerimizin yanında yer alacağız ve hasar tespitlerden sonra zarar ve maliyetler noktasında hükümet olarak çiftçilerimiz için gerekeni bugüne kadar yaptığımız gibi yapacağız." dedi.

Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) İstanbul'da düzenlenen geleneksel aylık toplantısında "Ülkemizde Ticaretin Geleceği ve İş Dünyasında Yeni Fırsatlar" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına Malatya'nın tarihi ve kültürel özelliklerinden ve MİAD'ın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı faaliyetlerine dikkati çekerek, başlayan Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımı ve Malatya'ya etkilerini anlattı.

Bölgenin yeniden inşasının köy evleri, konutlar, iş yerleri, hastaneler, okullar, altyapı ve üstyapı faaliyetleriyle devam ettiğini ve Türkiye'nin dünyanın en büyük şantiyesi olduğunu dile getiren Bolat, "Bunu görmemek veya bunu görüp de inkar etmek gerçekten başka bir şey. Ama Türkiye bunu başardı. Bir iki senelik bir faaliyet kaldı. Dünyanın depremlerden en çok etkilenen ülkesi Japonya'dır. Japon yetkililerin bile hayranlıkla takdir ettiği bir gerçektir bu." diye konuştu.

"Çiftçilerimizin yanında yer alacağız"

Bakan Bolat, kısa süre önce Türkiye'nin büyük bölümünde yaşanan zirai donu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"65 kadar irili ufaklı ili etkiledi ama esas itibarıyla 38 il gözüküyor. İlk andan itibaren hükümetimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri başta olmak üzere sahadaydı. Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz de. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu görüyoruz. Nisan ayını tamamlamak üzereyiz, ikinci yarısındayız. Hala bazı yerlerde karlı günler görebiliyoruz. İşte iklim değişikliği bu. Bir anda dolu vuruyor, don oluyor, büyük bir kuraklık ürünleri yakıp geçiyor. Bunlarla hep karşılaşacağız. Mecliste şu anda İklim Değişikliği Kanunu görüşülüyor. Bu çok önemli. Avrupa Birliği'nin yeşil ekonomisine uyum sağlamak zorundayız. Çünkü birçok sektörde Sınırda Karbon Vergisi gelecek rekabetçiliğimiz açısından kritik süreç. O nedenle İklim Değişikliği Kanunu geçmek zorunda. Emisyon ticaret sistemi kurulmak zorunda."

Bolat, zirai don sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, havalar ısındıkça hasar durumunun daha net anlaşıldığını kaydederek, "Çiftçilerimizin yanında yer alacağız ve hasar tespitlerden sonra zarar ve maliyetler noktasında hükümet olarak çiftçilerimiz için gerekeni bugüne kadar yaptığımız gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu afet sonrası Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) ve Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) öneminin anlaşıldığını vurgulayan Bolat, tüm çiftçilere hem ÇKS'ye kayıt olmaları hem de tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

"Avrupalılar artık Türkiye fuarlarına geliyorlar"

Ticaret Bakanı Bolat, uluslararası ve prestijli fuarlar için verilen desteklere vurgu yaparak, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında artırılan destek limitlerine ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye'de çok önemli fuarların düzenlendiğini dile getiren Bolat, "İş insanlarımıza vize vermeyenler Türkiye'nin, İstanbul'un uluslararası fuar merkezi olmasına da dolaylı yoldan, istemeden de olsa hizmet etmiş oldular. Böylece Avrupalılar artık Türkiye fuarlarına geliyorlar. Buradan beğeniyorlar, fabrikaları ziyaret ediyor, stantları görüyor, siparişlerini verip gidiyorlar. Böylece fuarcılıktan da ülke olarak büyük para kazanmaya başladık." şeklinde konuştu.

Bolat, dün Giresun'da Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısını düzenlediklerini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 6 bakanla birlikte Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı'nı açıkladıklarını söyledi.

"EKK toplantısı kapsamında çok önemli bazı kararlar aldık"

Ticaret Bakanı Bolat, Giresun'da çok faydalı ve verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydederek, "EKK toplantısı kapsamında çok önemli bazı kararlar aldık. Yakında onlar çok hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilecek. Onları işlerinizde göreceksiniz. Finansman kolaylıkları anlamında, ihracat teşvikleri anlamında bütün gün önemli görüşmeler yapıldı ve kazanımlar açıklandı." açıklamasında bulundu.

"453 bin konut ve iş yerini yıl sonuna kadar tamamlayacağız"

Bakan Bolat, Türkiye'nin Kovid-19 döneminde dahi büyümeye devam ettiğini belirterek, son 20 yılda yakalanan yıllık ve ortalama büyüme oranlarına ilişkin rakamlar paylaştı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiğinin altını çizen Bolat, Türkiye'nin depremler, çevresindeki savaşlar, yüksek enerji fiyatları, Kovid-19 ve global ticaretteki dalgalanmalar gibi ulusal ve küresel olumsuzluklara rağmen çok iyi bir performans gösterdiğini anlattı.

Bolat, "Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa sürede 201 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 453 bine tamamlanacak. Altyapı ve üstyapı işleri kalırsa onlar da 2026'ya tamamlanacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan gümrük tarifelerinin altını çizen Bolat, artık yıllık veya aylık değil günlük politikalar üretmek zorunda olduklarını, tüm faktörleri dikkate alarak bir dış ticaret süreci yönettiklerini söyledi.

Bolat, "Uyanık ve alarmda olmalıyız. Hem işimizin sürdürülebilirliğini sağlamalı hem pazarlarımızı boş bırakmamalı hem de iç pazarımızı korumaya çalışmalıyız. Bu konuda her zaman yanınızdayız. İcraatlarıyla da hükümetimiz bunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

İhracat, istihdam ve üretimde son 22 yılda yaşanan gelişmelerden bahseden ve artışa ilişkin detaylar veren Bolat, tüm alanlarda kıymetli projelere imza atıldığını bildirdi.

"Suriye ile ticareti, yatırımları artırmaya gayret ediyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, bu hafta yaptığı Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti:

"Suriye'de yapılacak çok iş var. İnsanlar vakur ve onurlu. Onca yaşadıkları zulümden sonra hayata tutunmaya çalışıyorlar. Suriye ile ticareti, yatırımları artırmaya gayret ediyoruz. Enerji, altyapı, organize sanayi bölgeleri, kara yolu, demir yolu, köprüler, hava limanları yapımı ve onarımı ile deniz limanları işletmesi gibi yapılacak çok şey var. İlk yapılacak şey Suriye'ye yönelik ambargonun kaldırılması. Bunun için de Türkiye olarak gayret gösteriyoruz."

Bolat, her iki ülkenin kazanacağı şekilde güçlü bir ittifak için canla başla mücadele ettiklerini kaydederek, Türk iş insanlarından Suriye ile ilgili gelecek istekler noktasında da gereken danışmanlık hizmetini verebileceklerini anlattı.