Ticaret Bakanı Bolat, Mehmet Muş'tan görevi devraldı

YENİ kabinede Ticaret Bakanı olan Ömer Bolat, görevi Mehmet Muş'tan devraldı. Bolat, "Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak istiyoruz" dedi.

Ömer Bolat, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile Ticaret Bakanlığı görevini Mehmet Muş'tan devraldı. Mehmet Muş, bakanlığı döneminde önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bolat'ın Ticaret Bakanı olmasından ötürü sevinçli olduğunu belirten Muş, "İçim çok rahat. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz, belli bir seviyeye getirdik. İnşallah Sayın Bakanımız da daha iyi bir seviyeye getirecektir. Devlet, hep üzerine koya koya gider. Burada da böyle olacaktır. Bundan en küçük şüphe duymuyorum. Daha iyi hizmetler mutlaka olacaktır" diye konuştu.

Bolat, gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin, "Dünyayı, 2- 2,5 yıldır kadar kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan olumsuz etkileri ve aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi hep birlikte hükümet olarak daha da hızlandırıp, fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir" diye konuştu.