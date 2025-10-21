Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Bursa'da açılışta konuştu Açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Bursa'nın, otomotiv sektörü için bir üretim üssü konumunda olduğunu belirterek, "Bursa'nın üretim gücünün bir meyvesi olan Togg'un geçtiğimiz günlerde otomobilin mucidi olan Almanya'ya gerçekleştirdiği ilk ihracatın bir dönüm noktası olduğuna ve sektörümüzün başarılarını daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz." dedi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliği Hizmet Binası'nda Türk Ticaret Bankası Bursa Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, açılışın ardından yaptığı konuşmada, Bursa'nın, 2024 yılında gerçekleştirdiği 18,3 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 7 pay aldığını ve en fazla ihracat gerçekleştiren 4'üncü il olduğunu hatırlattı.

Bursa'nın bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatta artış trendini devam ettirdiğini ifade eden Ağar, kentin yüzde 9,6 artışla 14,4 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini belirtti.

Ağar, Bursa'nın otomotivden tekstile, makineden gıdaya uzanan geniş bir üretim yelpazesiyle Türkiye'nin kalkınmasında öncü bir rol üstlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehrimiz son 19 yılda 18 kez ihracat şampiyonu olan, 2024 yılında 37 milyar 200 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdüren ve 2025 yılının ilk 9 ayında da ihracatını 30 milyar 200 milyon dolara çıkaran otomotiv sektörü için bir üretim üssü konumundadır. Nitekim Bursa'nın üretim gücünün bir meyvesi olan Togg'un geçtiğimiz günlerde otomobilin mucidi olan Almanya'ya gerçekleştirdiği ilk ihracatın bir dönüm noktası olduğuna ve sektörümüzün başarılarını daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Ülkemiz artık sadece otomobil üretmekle kalmamakta, mühendislik yüküyle, tasarımıyla, teknolojisiyle dünya markalarının stratejik bir partneri olmaktadır."

"Tekstil ve hazır giyim sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz"

Bursa'da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin de öne çıktığını belirten Ağar, şöyle konuştu:

"1980'lerde başlayan ihracat yolculuğumuzun başat sektörü tekstil ve hazır giyim gerek ihracata gerekse katkısıyla Türk sanayinin göz bebeği, vazgeçilmez bir parçası. Sektörümüz 2024 yılında gerçekleştirdiği 32 milyar dolarlık ihracatıyla ekonomimizin yine lokomotif sektörlerinden birisi. Bu özelliğinden hareketle sektörümüzün sorunları ve beklentileri de şüphesiz ekonomi yönetimi tarafından hassasiyetle takip edilip alınıyor. Bildiğiniz üzere tekstil ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerimize, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz istihdam desteği sunuluyor. Bundan sonraki süreçte de tekstil ve hazır giyim sektörümüzü her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

"Otomotivde bu yıl 40 milyar doların üzerinde ihracatla rekor yenileyeceğiz"

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik de Türkiye'nin genel sekreterlik bazında ikinci büyük birliği olan UİB'in ihracatının 2024 yılında yüzde 6 artarak 38,6 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Çelik, UİB'in bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatının yüzde 13 artışla yaklaşık 32 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirerek, "2025 yılını 42 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatacağımızı öngörüyoruz. Türkiye'deki tek birlik konumunda bulunduğumuz otomotiv endüstrisinde de 2024 yılı ihracatımız yüzde 6 artarak yaklaşık 37,2 milyar dolar olmuş ve otomotiv endüstrisinde tarihimizdeki en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştık. Bu yıl 40 milyar doların üzerinde ihracatla rekor yenileyeceğiz." diye konuştu.

Türk Ticaret Bankası Bursa Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Çelik, 112 yıllık tarihiyle Türkiye'nin ilk özel sermayeli milli bankası olma özelliğini taşıyan Türk Ticaret Bankasının yenilenen yapısıyla faaliyetlerine yeniden başlamasının ihracatçılar için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da hayata geçirilecek "İhracat Akademisi" programıyla ihracatçı firmalara nitelikli personel yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girme hedefinin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Türkiye halihazırda 16-17'nci sıralarda yer alıyor ama yerimiz burası değil. İlk 10, hatta ilk 7 içinde olduğumuzu biliyoruz. Hedef olarak da burayı koymuş durumdayız. Ülkemizi o hedefimiz olan ilk 10'un içine taşıyabilmenin yolu da ihracat performansımızı artırmaktan geçiyor." dedi.

Konuşmaların ardından da Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında, dış ticaret alanında yetişmiş insan kaynağının niteliğini geliştirmek ve bu eğitim faaliyetlerinde üniversitelerin birikimlerinden istifade etmek amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi'nin protokolü imzalandı.

Etkinlik, protokol töreninin ardından moderatörlüğünü UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik'in yaptığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ve Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil'in konuşmacı olarak katıldığı "İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri Paneli" ile devam etti.