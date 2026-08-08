Muğla'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçeleri İncelendi, Distilasyon Tesisi İçin Değerlendirme Yapıldı

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar ve teknik heyet, Fethiye'nin İncirköy ve Üzümlü mahallelerinde tesis edilen tıbbi ve aromatik bitkiler bahçelerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette, bölgede kurulması planlanan distilasyon tesisi için yerinde değerlendirmeler yapıldı.

Heyet, İncirköy ve Üzümlü mahallelerinde tesis edilen tıbbi ve aromatik bitkiler bahçelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgedeki üretim potansiyelinin değerlendirilmesi ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyaret kapsamında ayrıca, bölgede kurulması planlanan distilasyon tesisi için uygun alanlar yerinde değerlendirildi. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve bölgedeki üreticilerin desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Planlanan distilasyon tesisiyle birlikte bölgede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda önemli bir altyapının oluşturulması hedefleniyor. Gerçekleştirilen incelemelerin, Fethiye'de tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde katma değerin artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı