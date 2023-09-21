THY, APEX tarafından 'World Class' ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY), APEX tarafından üçüncü kez 'World Class' ödülüne layık görüldü. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, ödülü almanın tüm ekip arkadaşlarının özverisinin bir sonucu olduğunu belirtti. APEX CEO'su Dr. Joe Leader ise THY'nin lüksü ve yeniliği simgelediğini vurgulayarak, ödülü tebrik etti.

Türk Hava Yolları (THY) havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından APEX (Airline Passenger Experience Association) tarafından üçüncü kez 'World Class' ödülüne layık görüldü.

APEX/IFSA Global Expo kapsamında, Kaliforniya'da düzenlenen özel etkinlikte 'World Class' kategorisinde ödülü THY adına alan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "APEX World Class Ödülü'nü almak, tüm ekip arkadaşlarımızın göstermiş olduğu özverinin bir sonucudur. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında sunduğumuz ergonomik koltuklar, kişisel hizmet ve eşsiz ikramlar, uçuş deneyimini benzersiz kılma çalışmalarımızın bir parçasıdır. Bu ödül, stratejilerimizin ve çabalarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor ve bizi gelecek hedeflerimize yönelik iyileştirmeler için motive ediyor" dedi.

THY LÜKSÜ VE YENİLİĞİ SİMGELİYOR

APEX CEO'su Dr. Joe Leader; " Türk Hava Yolları, mükemmelliğin bir örneği olarak beş yıldızlı havayolları arasında başarısını sürdürerek, kazananlar arasında yer aldı. Türk Hava Yolları uçuşlarının her biri, lüksü ve yeniliği simgeliyor. Uçan şeflerin dokunuşu ile her öğün, eşsiz bir mutfak yolculuğuna dönüşüyor. Türk Hava Yolları'nı APEX World Class ödülü alması sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.