TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den 'esnafa özel elektrik tarifesi' talebi Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "esnaf tarifesi" adıyla elektrikte esnafa özel faturalandırma sistemine gidilmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, fırın, dolap, buzluk, reyon, klima, tabela, pervane, ütü, berber ve kuaför malzemeleri gibi yüzlerce farklı meslekte kullanılan elektrikli cihazların esnaf ve sanatkarlar için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Bu nedenle elektrik faturalarının esnafın en önemli gider kalemlerinden olduğunu ifade eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi yaz gelirken dondurma bile satmaktan vazgeçen bakkal esnafımız, serinletici pervanelerini çalıştırmayan kafe restoran işletmecilerimiz gibi birçok farklı sektörde esnafımız bu elektrik faturalarından muzdarip. Esnafımızın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, esnaf, ticarethane statüsünden çıkarılarak özel statüye geçirilmeli ve böylece faturalarda indirim sağlanmalı. Yaz mevsimiyle dolapların, klimaların daha fazla çalışacağı da göz önünde bulundurularak esnafımıza özel bir fiyatlandırma ile 'esnaf tarifesi' çıkarılmalı. Yalnızca esnafa özel, vergilerin kaldırıldığı bir elektrik faturası, maliyetleri düşüreceğinden esnafın sattığı ürün fiyatlarına da olumlu yansır."

Nakliyeci ve üretici desteklensin

Palandöken, her geçen gün artan enflasyonun düşmesi için yapılması gerekenin nakliyeci esnafı için ticari akaryakıt, üretici için ucuz akaryakıt ve gübre verilmesi olduğunu ifade etti.

Üretici ürününü ne kadar ucuza mal ederse, bunun piyasaya aynı oranda olumlu yansıyacağını bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Bugün üreticinin istediği sulamada indirimli elektrik, tarımda indirimli gübre ve akaryakıt. Aynı zamanda bu ürünlere halkın daha ucuza ulaşması için de ulaştırmada ticari akaryakıt ve esnaf için esnaf tarifesinde elektrik uygulaması olacaktır. Bunlar sağlanırsa enflasyon da düşer, halkın alım gücü de artar. Piyasalara rahatlama gelirken kalıcı bir çözüm bulunmuş olur."