Haberler

Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 9 Ekim'e kadar sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu başladı. Sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan ve İngiltere'den bilim insanları katılıyor; sempozyum 9 Ekim'e kadar sürecek.

Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu başladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentin tarımsal üretim açısından geniş ürün yelpazesine sahip olduğunu söyledi.

Ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere birçok üründe yüksek rekolte elde edildiğini belirten Soytürk, tarımın kent ekonomisindeki önemine dikkati çekti.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal da bağcılık sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çakal, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde geleceğe yönelik planlamaların temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

"İklim değişikliği, ihmal edilebilecek bir konu değildir"

İklim değişikliğinin tüm sektörleri etkilediğini vurgulayan Çakal, "İklim değişikliği, hangi sektörde olursa olsun, ileriye dönük yapılacak stratejilerde ihmal edilebilecek bir konu değildir." dedi.

Çakal, Sanayi Devrimi'yle birlikte insanın doğa üzerindeki baskısının arttığını dile getirerek, tarımda pestisit, herbisit ve fosil yakıtların yoğun kullanımının da sürdürülebilir olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Doğaya aşırı yüklenmenin iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli sonuçlar doğurduğuna işaret eden Çakal, "Geldiğimiz noktada artık akıllı tarım dönemine geçiyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Proje Sorumlusu Belde Karaca da konuşma yaptı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan ve İngiltere'den bilim insanları katılıyor.

Konuşmaların ardından Soytürk, sempozyuma katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine plaket verdi, ardından oturumlara geçildi.

Sempozyum, 9 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman isim tarih vererek sonuçlarını açıkladı! Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?

Uzman isim tarih verdi: Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
Güzide Duran'dan eski eşine zehir zemberek sözler: Allah'a havale ediyorum

Çocuklarını göremeyen Güzide Duran isyan etti: Allah unutmaz
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Karı kocadan haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Bir ev, iki ölüm! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı