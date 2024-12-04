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Yüzde 50 indirim vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

Yüzde 50 indirim vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde yüzde yüzde 50 indirim yapacağını söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, göreve geldikten 8 ay sonra sürpriz bir karara imza atarak suya yüzde 50 zam yaptı. Bu karar kentte büyük tepkiye neden oldu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Alınan bu karar, Tekirdağ genelinde adeta deprem etkisi oluşturdu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla, su ve atık su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Karar, Tekirdağ genelinde büyük tepkilere yol açtı. Başkan Dr. Candan Yüceer'in seçim döneminde su fiyatlarını düşüreceğine dair verdiği sözlerin tersine, bu zam kararı vatandaşlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, suya yüzde 50 zam yaptı

TEPKİLER BÜYÜYOR

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran zammın, dar gelirli kesimi daha da zorlayacağı belirtiliyor. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden halk, bu kararın kendilerine ek bir yük getirdiğini vurguluyor.

SEÇİMDEN ÖNCE İNDİRİM VADETMİŞTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yerel seçim döneminde aday iken su fiyatlarını düşürme vaadinde bulunmuş olması, zammın yol açtığı tepkileri daha da alevlendirdi. Vatandaşlar, verilen sözlerin kısa sürede unutulduğunu belirterek, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkın sırtına ek yük bindirildiğini dile getirdi.

ZAMMIN GERİ ALINMASINI İSTİYORLAR

Tekirdağ'ın 11 ilçesindeki vatandaşlar, özellikle dar gelirli kesimlerin bu zammın etkisi altında ezileceğini vurgulandı. "İçme suyu gibi temel bir ihtiyaç, bu kadar yüksek bir artışla nasıl karşılanacak?" diye soran vatandaşlar, zammın geri alınması için sosyal medyada çeşitli kampanyalar başlattı.

İşte gelen tepkilerden bazıları;

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, suya yüzde 50 zam yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTwister:

herkes konuşuyor, herkes kendine göre haklı fakat maliyetleri düşünen yok gereksiz tepki yağıyor, türkiye nin genel durumuna kimse ses çıkarmıyor

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Haber YorumlarıEmre Özcan:

Elazığ belediyesi zam yaptı yüzde 50 zambyapti geçen sene de yuzde 70 üstü zam yaptı depremde almadığı su paralarını bu zamlarla geri aldı Hatta fazlasını aldı Teşekkürler Elazığ Belediyesi

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