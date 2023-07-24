TEB Bodrum Şubesi Güneş Enerjisiyle Çalışmaya Başladı

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) Karya Bodrum Şubesi, enerji ihtiyacını güneş enerjisinden sağlamaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken, ekonomiye ve topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapmaya, toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için desteklemeye devam ediyor. Banka, Bodrum'da hizmet veren şubesinin enerji ihtiyacını şube çatısına kurulan güneş panelleri ile karşılamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, sürdürülebilir bir çevre için enerji tasarrufuna yönelik projelere önem verdiklerini belirterek, "TEB olarak bankacılık faaliyetlerimizle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken, toplumu daha iyi bir geleceğe taşmak için çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için çevresel etkilerimizi azaltma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel merkez binalarında ve şubelerinde enerji tasarrufuna yönelik projeler hayata geçirdiklerini aktaran Mendi, şunları kaydetti:

"Şubelerimizdeki aydınlatma armatürlerini LED'e dönüştürerek enerji tasarrufu sağlıyor, su tüketimini azaltmaya ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Enerji alanındaki çalışmalarımızın önemli bir örneği olarak, Karya Bodrum Şubemize bir güneş enerjisi sistemi (GES) kurduk. Bu sistem sayesinde, enerjisini güneşten alan şubemiz, karbon salımını da azaltarak sektörde çevreci şubelerin sayısının artması için örnek teşkil ediyor. 10,0 kilovat gücünde 26 adet güneş panelinden oluşan sistem, yıllık yaklaşık 20 bin kilovatsaat enerji üretimiyle Karya Bodrum şubemizin yüzde 60'a yakın elektrik enerjisini sağlayabiliyor. Turizm sektöründe uluslararası alanda marka konumda bulunan Bodrum ilçemizde bu çalışmayı yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz."

TEB, sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları destekliyor

Verilen bilgiye göre, TEB, "iyi ve örnek banka" anlayışıyla da topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapıyor. Sürdürülebilirliği iş sistemlerinin ve karar verme süreçlerinin odağına yerleştirerek toplumsal fayda sağlamaya odaklanan TEB, iklim değişikliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması, gençlerin desteklenmesi, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi, yerel ekosistemlere katkı sağlanması yönünde de çalışmalar yürütüyor.

Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında "ekonomi", "çevre" ve "etik ve sosyal" olmak üzere üç temel alanda çalışmalar yapan TEB, çevre alanında, iklim değişikliği ve etkileri konusunda gerekli tedbirlerin alınması için çalışıyor. İnsan sağlığı ve güvenliği, koruma altındaki canlı türleri veya genel anlamda çevre üzerinde yüksek tesir riskleri olan, ulusal olarak kabul edilmiş yasaklara tabi ürünleri içeren hiçbir fonlamaya, başta kömür olmak üzere doğaya zarar veren kaynaklara yapılan yatırımların finansmanına onay vermiyor. Sosyal hayat ve çevre üzerinde ciddi etkileri olabilecek bazı hassas sektörlerle ilgili de politikalar geliştiren TEB, bu politikaların, çevresel ve sosyal konularla ilgili taahhütlerin kredi koşulları içerisinde dikkate alınmasını sağlıyor.

TEB, odaklandığı bir diğer alan olan "sürdürülebilir finansman" kapsamında da müşterilerine sürdürülebilirlik kapsamındaki proje ve yatırımlarında ihtiyaç duyabilecekleri finansman desteğini sağlıyor, müşterilerinin sürdürülebilirlik dönüşümlerini desteklemek adına yenilenebilir enerji, atık yönetimi, karbon salımı düşük araç üretimi/alımı ve benzeri yeşil ve sosyal dönüşüm alanları kapsamındaki konulara yönelik ürün ve hizmetler sunuyor.