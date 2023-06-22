TCMB faizleri artırdı

TCMB Para Politikası Kurulu, 26 ay sonra faizi artırdı. Politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarıldı. Yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiği belirtilerek, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 26 ay sonra faizi artırdı. Politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarıldı. PPK sonrası yapılan açıklamada; yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiği belirtilerek, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirildi.

Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlemek üzere Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplandı. Toplantıya, kurul üyeleri Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener da katıldı. Toplantıda alınan karar saat 14.00'de açıklandı. Açıklamada, "Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

Toplantıda alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, faiz artışının gerektiğinde kademeli olarak yapılacağı mesajı verilerek, şu değerlendirmeler yapıldı:

"KURUL PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİNİN BAŞLAMASINA KARAR VERMİŞTİR: Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.

BÜTÜN DÜNYADA MERKEZ BANKALARI ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YÖNELİK TEDBİRLER ALMAKTADIR: Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

YAKIN DÖNEME İLİŞKİN GÖSTERGELER ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YÜKSELİŞE İŞARET ETMEKTEDİR: Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

PARASAL SIKILAŞTIRMA GEREKTİĞİ ZAMANDA GEREKTİĞİ ÖLÇÜDE KADEMELİ OLARAK GÜÇLENDİRELECEKTİR: Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

TCMB, STRATEJİK YATIRIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR: Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

Kurul, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."