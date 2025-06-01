TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Mersin'de İncelemede Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de zirai dondan etkilenen narenciye bahçelerinde inceleme yaptı.

Bazı bölgelerde nisanda gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Akdeniz ilçesi Burhan Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerini gezdi.

Zirai dondan etkilenen alanları inceleyen heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, AA muhabirine, ziyaretlerde üretici ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip saha taramaları yaptıklarını söyledi.

Mersin'de zirai donun özellikle limon ve portakal bahçelerinde hasara neden olduğunu dile getiren Korkmaz, "Mersin örneğinde sadece bu senenin ürünleri için değil önümüzdeki yıllar için de ciddi şekilde bakım ve rehabilitasyon gerekiyor. Bu yıl ürün olmadığı gibi gelecek yıl da ürünün çok azalacağı, hatta bazı ağaçlar ve genç bahçelerde üçüncü yıla sarkacağına ilişkin uzmanların burada değerlendirmeleri var." ifadelerini kullandı.

"Değerlendirme toplantısı yaparak öneri paketi hazırlayacağız"

Korkmaz, incelemelerde çıkacak sonuçların değerlendirileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin şu an acil olarak finansmanla ilgili hem daha önce yapmış oldukları üretim maliyetleri hem de ağır hasar gören bahçelerin önümüzdeki yıllara hazırlanmasında ciddi giderleri söz konusu. Biz de inşallah döndükten sonra önümüzdeki hafta bir değerlendirme toplantısı yaparak öneri paketi hazırlayacağız. Bu önerileri de Bakanlığımıza ileteceğiz. Acil olarak yapılması gerekenler, ilerleyen zamanlarda ciddi olarak yapılması ve alınması gereken önlemler var. Komisyonumuz bu konudaki çalışmalarına devam edecek. Cumhurbaşkanı'mız zaten hemen donun olduğu haftada en azından TARSİM kapsamı dışındakilerin hasarları oranında maliyetlerinin karşılanacağına ilişkin açıklama yaptı. Şu anda bu konuda Türkiye'deki bütün tarım teşkilatları raporlarını hazırladılar, bitirmek üzereler ve Bakanlığa gönderiliyorlar. Bakanlık da teknik bir çalışma yapıyor."

Üreticiler ve sivil toplum örgütleriyle istişare toplantısı

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticilerle bir araya geldi.

Toplantıya katılan Mersin Valisi Atilla Toros, zirai dondan etkilenen alanlara ilişkin bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da afetin etki oranı, ürün çeşitlerindeki hasar ve saha çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından ziraat odaları, borsalar ve birliklerin başkanları, muhtarlar, çiftçiler ile paydaş kurumların temsilcileri görüşlerini paylaştı.