TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Kayseri'de Toplandı

TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Kayseri'de Toplandı
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TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu, Kayseri Yeşilhisar'da zirai donun etkilerini ve zararlarını değerlendirmek amacıyla toplantı düzenledi. Komisyon üyeleri, çiftçilerin taleplerini dinleyerek saha çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kayseri'de değerlendirme toplantısına katıldı.

Bazı bölgelerde nisanda gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

Heyet, ilçede bulunan Gençlik Merkezindeki toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen illere yönelik saha çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Toplantıyı, zirai dondan etkilenen üreticileri ve temsilcilerini dinlemek için düzenlediklerini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu olarak, zirai dondan etkilenen illerimize yönelik saha çalışmalarımızı Malatya'dan başlayarak, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri Yeşilhisar'la bu haftaki saha çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Ekibimizin yarısı da Karaman'a gitti. Orada saha çalışmalarını yürütecek. Amacımız komisyon olarak özellikle dondan etkilenen çiftçilerimizi ve temsilcilerini birebir dinleyerek hem ilimize, ilçemize vermiş olduğu zararları yerinde tespit etmek, aynı zamanda bundan sonra bu tip afetlerin olmaması noktasında veya olursa da neler yapılması noktasında hep beraber, sizden aldığımız bilgileri rapor haline getirip etkilerini değerlendirmek amacıyla bugün buradayız. Sizleri dinlemek için geldik. İnşallah verimli bir toplantı olur."

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da zirai don sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, üreticilerin, sektör temsilcilerinin ve belediye başkanlarının talep ve önerileri dinlendi.

Heyet, toplantının ardından Kayadibi Mahallesi'ndeki bir elma bahçesini inceledi.

Toplantıya, komisyon üyeleri AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç katıldı.

Heyete, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da eşlik etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Ekonomi
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