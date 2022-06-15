TBMM KİT Komisyonunda Türksat'ın 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin 2019-2020 dönemi hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, komisyonda yaptığı konuşmada, uzay teknolojileri alanındaki atılımların, ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlemek bakımından her geçen gün daha önemli hale geldiğine dikkati çekerek, uydu ve uzay teknolojileri ekosistemine katkı sağlayan ülkelerin, ekonomik ve politik güç olarak etkinlik sağlamanın yanı sıra, toplumsal planda da itibar kazandığını vurguladı.

Bundan yaklaşık 18 yıl önce böylesi bir farkındalıkla temelleri atılan Türksat'ın, hem uydu ve uzay teknolojileri alanında hem de bu sektörün ekosisteminin parçası olan kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında öncü bir şirket olarak Türkiye'ye hizmet ettiğini belirten Ertok, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ertok, kurulduğu günden bugüne kadar uydu hizmetlerinde Türksat 3A'dan başlayarak Türksat 6A'ya kadar haberleşme uyduları ve yer sistemlerinin kablo hizmetlerinde altyapı genişletme ve iyileştirme çalışmalarının, bilişim alanında ise donanım ve sistem yatırımları ile bugünkü değeri 21,8 milyar lirayı aşan tutarda yatırım yaptıklarını kaydetti.

Bu yılın ilk 5 ayında ise yaptıkları yatırım tutarının 649 milyon lirayı bulduğuna dikkati çeken Ertok, halihazırda üç farklı yörünge üzerinde Türksat 3A, 4A, 4B ve Türksat 5A ve 5B olmak üzere olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

Dünyanın bugün artık, uyduların verdiği hizmetlerden ve olanaklardan faydalanmak için yarıştığına dikkati çeken Ertok, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılan törenle 2021 yılı Haziran ayında hizmete başlayan Türksat 5A uydumuzla birlikte 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızı koruma altına aldık. 2021 yılı Aralık ayı sonunda uzaya başarılı bir şekilde gönderdiğimiz Türksat 5B uydumuzu ise dün gerçekleştirdiğimiz törenle hizmete aldık. Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant'ta 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Ülkemizin Ka-Bant kapasitesi 15 kattan fazla artacak. Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen ülkeler arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte proje sahibi olarak, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türksat mühendislerinin de katılımıyla ürettiriyoruz. Projenin Mühendislik Modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. Bu yıl Nisan ayı itibarıyla da ilk fonksiyonel testler, Uydu Termal Vakum testleri ile titreşim testleri tamamlandı. Uçuş Modeli entegrasyon faaliyetleri devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında Uçuş Modeli'nin fonksiyonel ve çevresel test aşamasına geçilmesini bekliyoruz. Hedefimiz, uydumuzu 2023 yılı içerisinde uzaya fırlatmak. Bu kapsamda fırlatma ile ilgili gerekli sözleşmede SpaceX ile gerekli imzaları da attık. Söz konusu uydularımızın hizmete başlaması ile 2023 yılında Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 6'ya yükselmiş olacak."

Faaliyet gösterdikleri alanlarda esnek çözümler üreten, hızlı ve doğru kararlar alan, bilginin ve yenilikçi teknolojinin peşinden giden dinamik bir şirket olduklarını ifade eden Ertok, "Geçmişte olduğu gibi bugün de hedefimiz daha mobil, daha çeşitli, daha verimli ve ekonomik çözümlerle birlikte 'uzay' ve 'iletişim'in kesiştiği alanlarda yükselen ve güvenilir değer olmaktır. Bunlarla birlikte, bundan sonraki yıllarda da kararlı adımlarla yarınlarımızı inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyonda söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin e-devlet ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında Türksat'tan doğrudan yapacakları hizmet alımları yönünden tanınan istisna kapsamında yer almayan hizmetlerin de Türksat'tan ihale yapılmaksızın aldığının Sayıştay bulgularında yer aldığına dikkati çekti. Yavuzyılmaz, bu alımların Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün merkez birimlerinin bilişim sistemlerini etkin ve verimli şekilde kullanılmasını temin etmek amacıyla ihale yapılmaksızın Türksat AŞ'den destek hizmet alımı yapıldığını belirten Yavuzyılmaz, Türksat'ın ise söz konusu hizmet alımında işin tamamını alt yükleniciye yaptırdığını, bunun da mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra Türksat'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.