Üye Girişi
Haberler

TBB Başkanı Alpaslan Çakar Washington'da Uluslararası Finans Temasları Gerçekleştirdi

TBB Başkanı Alpaslan Çakar Washington'da Uluslararası Finans Temasları Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Washington'da IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları kapsamında uluslararası bankalarla önemli görüşmeler yaptı. Çakar, Türkiye'nin finansal sektörünü tanıtmayı hedefleyen bir resepsiyona da ev sahipliği yaparak, yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin yüksek olduğunu vurguladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Washington'da üst düzey programlara katılarak temaslarda bulundu.

Alpaslan Çakar, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında uluslararası finans kuruluşları tarafından düzenlenen programlara katıldı ve bankalarla önemli temaslar gerçekleştirdi.

Çakar, TBB tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen geleneksel resepsiyona da ev sahipliği yaptı. Davete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, uluslararası banka ve diğer finansal kuruluşların temsilcileri ile bürokratlar, bankacılar ve Washington'da yerleşik Türkler katıldı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alpaslan Çakar, "Ülkemizi ve finansal sektörümüzü tanıtmak amacıyla ilgili tarafları bir araya getirmeyi amaçladığımız resepsiyona yüksek ilgi ve katılımdan dolayı mutluluk duyduk." dedi.

"Birçok uluslararası banka ve finans kuruluşu ile bir araya geldik"

Alpaslan Çakar, toplantılar ve yapılan görüşmelere ilişkin, birçok uluslararası banka ve finans kuruluşu ile bir araya geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomik gelişmeleri, Türkiye'nin performansını, muhabirlik ilişkilerimizi görüştük, meslektaşlarımızın değerlendirmelerini dinledik, geleceğe yönelik iş ilişkilerimiz hakkında fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu yılki öncelikli konular; korumacılık, kutuplaşma, ülkeler arasında büyüme farklılıkları, verimliliğe dayalı sağlıklı büyümenin sürdürülmesi, gelişmekte olan ülkelerde reform ve yüksek borçluluk düzeyinin yönetilmesi, coğrafi risklerin ticarete etkileri oldu."

Çakar, toplantılarda iki temanın ön plana çıktığını kaydederek, bunların "teknolojik gelişmeler" ile "sürdürülebilirlik" olduğunu söyledi.

Teknolojinin finansal sektörü ne yönde değiştirdiğinin ve geleceğe ilişkin etkilerinin tartışıldığını dile getiren Çakar, "Üretken yapay zeka teknolojilerinin kullanımının daha da yaygınlaşacağı konusunda herkes hem fikir. Sürdürülebilirlik tarafında ise, beraber ve hedef odaklı çalışmaların, çevresel risklerin yönetimi için standart düzenlenmelerin ve kamu-özel sektör uyumunun önemi vurgulandı." diye konuştu.

"Yatırımcıların ülkemize ilgisi yüksek düzeyde"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yüksek düzeyde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyüme performansı, enflasyondaki düşüş eğilimi, cari açığın daralması, rezervlerdeki güçlü pozisyon, bütçe uygulamalarında para politikasını destekleyici yaklaşım olumlu değerlendiriliyor. Uluslararası yatırımcılar gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıdaki ülkede yüksek borçluluk düzeyinin aksine, ülkemizde borçluluğun düşük düzeyde olmasının sağladığı manevra alanının farkındalar."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği Uluslararası İlişkiler Alpaslan Çakar Dünya Bankası Washington Teknoloji Ekonomi Türkiye Finans Banka

TUSAŞ'taki teröristlere operasyon böyle başlamış: İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı
Şanlıurfa'da can pazarı: Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular

Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekteyiz kim kazandı? İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor? Arda Güler Real Madrid Barcelona maçında oynayacak mı, El Classico'da kadroda mı? Espanyol Sevilla maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Sevilla maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Nilşah Ağaoğlu kimdir? Yavuz Bingöl eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir? Icardi hasta mı, neyi var? Mauro Icardi'ye ne oldu, hastalığı ne? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) ADS Sivas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.