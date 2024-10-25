TBB Başkanı Alpaslan Çakar Washington'da Uluslararası Finans Temasları Gerçekleştirdi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Washington'da üst düzey programlara katılarak temaslarda bulundu.

Alpaslan Çakar, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında uluslararası finans kuruluşları tarafından düzenlenen programlara katıldı ve bankalarla önemli temaslar gerçekleştirdi.

Çakar, TBB tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen geleneksel resepsiyona da ev sahipliği yaptı. Davete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, uluslararası banka ve diğer finansal kuruluşların temsilcileri ile bürokratlar, bankacılar ve Washington'da yerleşik Türkler katıldı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alpaslan Çakar, "Ülkemizi ve finansal sektörümüzü tanıtmak amacıyla ilgili tarafları bir araya getirmeyi amaçladığımız resepsiyona yüksek ilgi ve katılımdan dolayı mutluluk duyduk." dedi.

"Birçok uluslararası banka ve finans kuruluşu ile bir araya geldik"

Alpaslan Çakar, toplantılar ve yapılan görüşmelere ilişkin, birçok uluslararası banka ve finans kuruluşu ile bir araya geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomik gelişmeleri, Türkiye'nin performansını, muhabirlik ilişkilerimizi görüştük, meslektaşlarımızın değerlendirmelerini dinledik, geleceğe yönelik iş ilişkilerimiz hakkında fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu yılki öncelikli konular; korumacılık, kutuplaşma, ülkeler arasında büyüme farklılıkları, verimliliğe dayalı sağlıklı büyümenin sürdürülmesi, gelişmekte olan ülkelerde reform ve yüksek borçluluk düzeyinin yönetilmesi, coğrafi risklerin ticarete etkileri oldu."

Çakar, toplantılarda iki temanın ön plana çıktığını kaydederek, bunların "teknolojik gelişmeler" ile "sürdürülebilirlik" olduğunu söyledi.

Teknolojinin finansal sektörü ne yönde değiştirdiğinin ve geleceğe ilişkin etkilerinin tartışıldığını dile getiren Çakar, "Üretken yapay zeka teknolojilerinin kullanımının daha da yaygınlaşacağı konusunda herkes hem fikir. Sürdürülebilirlik tarafında ise, beraber ve hedef odaklı çalışmaların, çevresel risklerin yönetimi için standart düzenlenmelerin ve kamu-özel sektör uyumunun önemi vurgulandı." diye konuştu.

"Yatırımcıların ülkemize ilgisi yüksek düzeyde"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yüksek düzeyde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyüme performansı, enflasyondaki düşüş eğilimi, cari açığın daralması, rezervlerdeki güçlü pozisyon, bütçe uygulamalarında para politikasını destekleyici yaklaşım olumlu değerlendiriliyor. Uluslararası yatırımcılar gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıdaki ülkede yüksek borçluluk düzeyinin aksine, ülkemizde borçluluğun düşük düzeyde olmasının sağladığı manevra alanının farkındalar."