Tavşanlı'da Tekstil Endüstrisinde NEET'lerin İstihdamı Projesi Açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Tavşanlı Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Tekstil Endüstrisinde NEET'lerin İstihdamı' adlı AB hibe projesi kapsamında açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Tavşanlı Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Tekstil Endüstrisinde NEET'lerin İstihdamı" adlı AB hibe projesi kapsamında açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Açılışa, Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman ile diğer protokol üyeleri katıldı. Projenin ev sahibi olan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, "Tekstil endüstrisinde NEET'lerin İstihdamı projesi hakkında açılış konuşması yaptı. Güler, NEET'leri (Ne istihdamda ne eğitimde olan gençler) iş dünyasına kazandırmak, onlara mesleki eğitim ve istihdam olanakları sunmak için projenin hayata geçirildiğini vurguladı. Güler, proje hibe sahibi olan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR Genel Müdürlüğü nezdinde Kütahya il ve ilçe müdürlüklerine, proje ortağı Dumlupınar Üniversitesi'ne ve iştirakçi olan Tavşanlı Kaymakamlığı ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Programda konuşma yapan Kütahya Valisi Musa Işın ise göreve geldiği günden bu yana iş dünyasında ara eleman sıkıntısının yaşandığını gözlemlediğini söyleyerek, bu problemlerin de geliştirilen NEET projeleri gibi çalışmalarla birlikte aşılacağını vurguladı. Vali Işın projenin paydaşları olan Tavşanlı Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Projenin açılış toplantısında Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar ile Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Harika Özkan katılımcılara sunum yaparak projenin detaylarını anlattı.

Proje kapsamında verilecek olan mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin sonrasında İŞKUR tarafından kursiyerlere Bireysel Eylem Planları (IAP) hazırlanarak kursiyerlerin istihdam planlamaları yapılacak. Proje ekibi, katılımcıların potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek olacağı ve iş dünyasında başarılı bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olacağı toplantıda katılımcılar tarafından ifade edildi. - KÜTAHYA