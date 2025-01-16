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Tat Gıda, Manisa'da 1,1 Milyon Dolar Yatırımla Güneş Enerjisi Santrali Kuracak

Tat Gıda, Manisa'da 1,1 Milyon Dolar Yatırımla Güneş Enerjisi Santrali Kuracak
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Tat Gıda Sanayi AŞ, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1,1 milyon dolar yatırımla 2.316 kWp gücünde bir güneş enerjisi santrali kurarak yıllık enerji tüketiminin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Bu yatırım, şirketin karbon ayak izini azaltma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Tat Gıda Sanayi AŞ, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 1,1 milyon dolar yatırımla Manisa Yunusemre Akçaköy'de 2 bin 316 kilowatt pik (kWp) gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tat Gıda, söz konusu yatırımla yıllık enerji tüketiminin yüzde 19,49'unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak karbon ayak izini 1679 ton azaltmayı planlıyor.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimseyen ve çevresel etkileri azaltırken sağlıklı ve kaliteli üretim yaparak gıda ekosisteminin gelişimine destek veren şirket, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek amacıyla GES kurulumunu başlattı.

Bu kapsamda salça, domates ürünleri, sos, hazır yemek ve turşu üreten Tat Gıda, santrali hayata geçirmek için Solares firmasıyla sözleşme imzaladı. Santralin 27 bin 570 metrekarelik alanda inşaatına başlayan şirket, tesisin bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanarak devreye alınmasını planlıyor. Bu yatırımla yıllık 3 bin 800 megavat saat (MWh) elektrik enerjisi güneşten sağlanacak.

2050'de tüm üretim süreçlerinde net karbon sıfır hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, sürdürülebilirlik hedeflerinin küresel ölçekte belirlenen çevre politikalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Memiş, karbon ayak izini 2030'a kadar yüzde 55 azaltma hedeflerini vurgulayarak, 2050'de tüm üretim süreçlerinde net karbon sıfır hedefine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Doğayı koruyarak kaliteli ve sağlıklı ürünler sunduklarını ifade eden Memiş, gelecek nesiller için daha güvenli bir gıda ekosistemi oluşturmak amacıyla çevre dostu üretim modellerini hayata geçirdiklerini vurguladı.

Memiş, yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Üretim süreçlerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarından en yüksek düzeyde faydalanacağız. Manisa'dan sonra Afyonkarahisar Çiçektepe'de 7,3 MWe kurulu güce sahip GES yatırımımızı da bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tat Gıda'nın 43 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve Avrupa Birliği pazarının şirket için en önemli pazarlardan biri olduğunu belirten Memiş, 2050'de tüm üretim süreçlerinde Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uyumlu şekilde net karbon sıfır bir şirket olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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