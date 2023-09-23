Tarsus Belediyesi Tarım Sektörünü Güçlendiriyor

Mersin'de Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında mantar üretim seraları ve sebze-meyve kurutma-paketleme tesisleri açıldı. Bu projelerle tarım sektörüne katkı sağlanırken, yerel üreticilere de destek veriliyor.

Mersin'de Tarsus Belediyesinin tarım sektörünü güçlendirerek istihdamın artmasına katkı sunmak ve yerel üreticilere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği projeler çerçevesinde mantar üretim seraları ile sebze ve meyve kurutma-paketleme tesisleri açıldı.

Tarsus'a kazandırılan mantar üretim seraları tarım sektörüne önemli bir katkı sunarken, düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursları, katılımcılara da mesleki eğitim imkanı oluşturuyor. Ayrıca, girişimcilik eğitimleri, iş planı hazırlama ve finans kaynaklarına ulaşma gibi konularda da yerel üreticiye destek sağlanıyor. İki farklı mantar üretim serasında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle, katılımcılar mantar yetiştirme konusunda deneyim kazanma fırsatı elde ediyor.

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitesinin İyileştirilmesi (ENHANCER) programı çerçevesinde alınan hibe ile mantar yetiştiriciliği kursu ve ortak kullanım tesisleri projeleri bünyesinde kente kazandırılan tesis ortak kullanım tesisi olarak hizmet verirken, tesiste bulunan kurutma ve paketleme makineleri, ürünlerin daha katma değerli hale gelmesine de imkan tanıyor.

"Eğiten bir belediye olmalı, üreten bir belediye olmalı"

Ortak kullanım tesisi, konusunda uzmanlaşmış 5 personel istihdam ederek meyve-sebze kurutma ve paketleme konusunda hizmet sunarken, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bu projelerin kentin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlayacağını ve istihdamı artıracağını belirtti. Yeni nesil belediyecilik anlayışını tanımlayan Başkan Bozdoğan, "Tarsus'ta göreve geldiğimizden beri ısrarla vurguladığımız tek şey Tarsus öyle bir belediyeye sahip olmalı ki, eğiten bir belediye olmalı, üreten bir belediye olmalı ve sağlıklı, kültürlü bir kenti oluşturabilmeli. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından sürdürülebilir sosyoekonomik uyum için girişimcilik kapasitesinin artırılması projesi kabul görerek yüzde 90'ı da hibe şeklinde 115 bin Euro, yaklaşık olarak da 3 milyon 300 bin liraya tekabül ediyor. 80 kursiyer ve 18 ay boyunca eğitim verecek iki adet 112 metrekarelik mantar serası, sebze ve meyve kurutma paketleme tesisi kurulacak" dedi.

Tesisle ilgili de bilgi veren Bozdoğan, "Tesisteki amacımız birinci derecede sözleşmeli çiftçiyle çalışmaları çerçevesinde ücretsiz verdiğimiz fidelerden alınan ürünleri tekrar satın alarak çiftçiyi desteklemek. Satın alınan ürünleri mevsiminde kurutarak diğer belediyeler, market zincirleri ve kendi halk marketlerimizde değerlendirmek. İkinci olarak ürünü kurutmak isteyen çiftçinin kazanamadığı bu dönemde ürünleri düşük bir bedel karşılığında kurutarak destek sağlamak" diye konuştu.

"84 tane ata tohumu şu an elimizde mevcut"

Tarsus'ta önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Başkan Bozdoğan, "Bu tür üreten yerler kente değer katacağı için çok mutluyum. Böylesine bir dönemde bir kent adına ne kadar önem taşıdığını hepiniz en az benim kadar biliyorsunuz. Süs bitkilerini bile Tarsus Belediyesi üretiyor. 84 tane ata tohumu şu an elimizde mevcut. Türkiye'nin hiçbir belediyesinde bu kadar değerli ata tohumuna sahip bir yer bulamazsınız" ifadelerini kullandı. - MERSİN