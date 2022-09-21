TARSİM, 2023 hazırlıklarını hızlandırdı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 2023 yılında Sistem kapsamında bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirmek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 2023 yılında Sistem kapsamında bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirmek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM yönetimi, genel müdürlük ve bölge müdürlüklerinden yetkililerin katılımıyla, tarım sigortalarında yeni yılda uygulamaya alınması planlanan yenilikler üzerine istişarelerin yapılması amacıyla, eylül ayı içerisinde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

2023 Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar Değerlendirme Alt Komite Toplantısı ise yine eylülde Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), TARSİM Yönetimi ve genel müdürlükten yetkililerin katılımlarıyla, gerçekleştirildi.

Toplantılarda, çiftçi odaklı çalışmalar neticesinde Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri, üniversiteler, sigorta Şirketleri, TARSİM Bölge Müdürlükleri, çiftçileri ve paydaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar değerlendirilerek Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2023 Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlardaki düzenlemeler görüşüldü. TARSİM'in 2023 yılı vizyonuna yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

İTÜ ile başlatılan yeni projeyle iklim değişikliğinin gelecekteki risklere etkileri araştırılıyor

Bu yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle "İklim Değişikliğinin Gelecekteki İklim Risklerine (İklim Ekstremlerine) Etkilerinin Araştırılması" projesi başlatıldı. Gelecek yılın ortalarına doğru tamamlanması hedeflenen proje ile özellikle son yıllarda küresel düzeyde etkili olan iklim değişikliği nedeniyle, gelecekte iklim değişimi sonucundaki olası sıcaklık, yağış, rüzgar hızı ve diğer meteorolojik faktörlerin iklim ekstremlerine (aşırı hava olaylarına) etki şekillerinin belirlenmesi ve olası iklim risklerinin (aşırı iklim olaylarının) tarımsal meteorolojik açıdan analizi amaçlanıyor.

Proje tamamlandığında, söz konusu faktörlerin gelecekteki frekansları ve şiddetleri ile teminat altındaki ürünlerdeki olası etkilerinin durumu hakkında bilgi edinilecek ve bu şekilde, teminat kapsamlarının ürün ve lokasyon bazında belirlenmesi ile hasar organizasyonlarının gerekli durumlarda yeniden şekillendirilebilmesi mümkün olabilecek. TARSİM Heyeti, geçtiğimiz günlerde proje sorumlularının da katılımlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Haziran-Ağustos 2022 dönemi arasında sürdürülen çalışmalar ve ilerleme raporu hakkında bilgiler alarak, görüş ve önerilerini paylaştı.

Gelir Koruma Sigortası Türkiye genelinde uygulanacak

TARSİM Heyeti, 29 Ağustos-2 Eylül'de uygulamanın işleyişini, ilgili kurumların faaliyet alanlarını ve işlevlerini yerinde görmek ve incelemek amacıyla, Gelir Koruma Sigortası'nı dünyada ilk kez uygulamaya alan ülkelerden birisi olan Amerika'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında, Washington DC'deki Tarım Bakanlığı ziyaret edilerek; tarım sigortası ile ilgili faaliyet gösteren kurum temsilcileri ile temaslar sağlandı. Bu doğrultuda ilk gün, Ulusal Tarım İstatistik Servisi (NASS), Federal Tarım Sigortaları Kurumu (FCIC) ve Çiftlik Hizmetleri Ajansı (FSA), ikinci gün Amerikan Soya Birliği, Tarım Sigortası ve Reasürans Bürosu, Ulusal Çiftçi Birliği, 3. gün Kansas City'deki Ulusal Tarım Sigortası Servisi, 4'ncü gün Kansas Üniversitesi ve son gün ise Chicago'daki CME Grup (Chicago Ticaret Borsası) ve Chicago Türk Başkonsolosluğu ziyaret edildi.

Görüşmelerde ilgili kurumlardan Gelir Koruma Sigortası ile ilgili bilgiler alınırken eşzamanlı olarak TARSİM ve uygulamaları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlk aşamada Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde uygulamaya alınan Gelir Koruma Sigortası Konya'nın tüm ilçelerine genişletilerek, 2023 yılında tüm Türkiye genelinde buğday ile devam edilecek. Üreticinin sigorta primlerinin yüzde 60'ının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacağı uygulama ile üreticilerin gelirlerinde bir düşüş olması halinde hasar ödemesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.